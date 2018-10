Belenenses vence Boavista e já é quarto

O Belenenses venceu o Boavista, na passada Segunda-Feira, por 3-1. Ao fim de 6 anos, Belenenses e Boavista, os dois únicos clubes, à parte dos "Três Grandes", a serem campeões, voltaram a encontrar-s em jogo a contar para a Liga Portuguesa.

Logo aos 14 minutos, após boa jogada de Miguel Rosa, Deyverson inaugurou o marcador no Restelo. No entanto, a reação dos Axadrezados foi rápida e logo aos 16, Brito repôs a igualdade. Apesar de o Boavista ter tido uma boa ocasião para se adiantar no marcdor, não conseguiu concretizar e o Belensenses foi assentando o seu jogo, explorando a velocidade de Fredy e Sturgeon,através de lançamentos em profundidade.

4 minutos bastaram para ditar resultado final

Aos 30 minutos, após grande jogada de Sturgeon, Deyverson bisou na partida, apontando o seu sétimo golo no campeonato. Ainda nem o segundo golo tinha sido digerido pelo Boavista e já Miguel Rosa fazia o trceiro, após outra bela jogada de Sturgeon.

Segunda parte de gestão

A segunda parte foi bastante menos intensa que a primeira, com o Boavista a ter uma tímida reacção, perante um Belenenses bastante organizado. Aos fim dos 90 minutos, o resultado registado de 3-1 deixava os homens de Lito Vidigal em quarto lugar, à frente do Sporting, por exemplo.

Destaques individuais

Os destaques do jogo que opôs Belenenses a Boavista vão para 4 indivíduos:

Deyverson: Início de campeonato fantástico deste avançado Brasileiro com faro para o golo. Já igualou Jackson e Mazzou, com 7 tentos e está apenas a um de Talisca.

Sturgeon: Fez um dos melhores jogos, senão o melhor ao serviço do Belenenses. A sua velocidade, aliada ao último passe apurado, facilitaram a tarefa da equipa da Capital.

Miguel Rosa: Início de época fenomenal do ex-Benfica. Mostrou que tem qualidade para aspirar a voos mais altos.