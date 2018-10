Andrea Pirlo no Clube dos 100

Andrea Pirlo entrou hoje no “Clube dos 100”, ao participar na sua 100ª partida a contar para a Liga dos Campeões. L’architetto colocou-se assim na 22ª posição no que diz respeito aos jogos disputados na Liga Milionária, ultrapassando o seu antigo companheiro de equipa Alessandro Nesta e Andrés Iniesta, ainda em actividade. A lista é comandada por Iker Casillas, guarda-redes do Real Madrid, que conta já com 144 partidas.

O veterano italiano comemorou a sua centésima participação numa partida de Champions em grande estilo, ao assinar o golo da noite na execução de mais um brilhante pontapé livre, à passagem do minuto 21, diante dos gregos do Olympiakos.

Coincidência ou não, jogador parece apresentar uma eficácia na execução de bolas paradas sem precedentes logo após Juninho Pernambucano, histórico centrocampista brasileiro que Pirlo confessou admirar no que a livres directos diz respeito, se ter deslocado ao centro de estágios da selecção italiana no decorrer do Campeonato do Mundo Brasil, encontro em que terá explicado a fundo a sua técnica de execução ao 21 da Vecchia Signora.

A longa carreira de Pirlo na Liga dos Campeões começou na remota época de 1998/99, ainda ao serviço do Internazionale, numa visita ao terreno do Real Madrid no dia 16 de Setembro de 1998, que acabou numa derrota dos nerazzurri por 2-0, em que o médio-centro foi suplente utilizado, indo a jogo ao minuto 72, para o lugar de outra lenda, Ronaldo, o Fenómeno.

O 113 vezes internacional italiano já teve a oportunidade de levantar o mais desejado troféu do futebol europeu de clubes por duas vezes, ao serviço do AC Milan, na temporada 2002/2003 e 2006/2007, frente à Juventus e ao Liverpool, respectivamente.