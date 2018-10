Anderlecht espanta «Gunners» e empata a três no Emirates

Num jogo do grupo D, o Arsenal recebeu em Londres o Anderlecht, em duelo da quarta jornada da Liga dos Campeões. A partida começou de feição para os «Gunners», com o médio espanhol Mikel Arteta a arrancar com a marcha do marcador, de grande penalidade, à passagem dos vinte e cinco minutos. O craque ex-Barcelona Alexis Sanchéz dilatou a vantagem quatro minutos depois, deixando o técnico forasteiro Besnik Hasi à beira do ataque de nervos.

A plateia do Emirates Stadium convenceu-se ainda mais da fácil vitória europeia quando, já na segunda parte, o jovem inglês Oxlade-Chamberlain aumentou a vantagem para um confortável 3-0, ao minuto 58. Jogo fechado? Nada disso: o Anderlecht finalmente respondeu, ripostando pelo lateral ofensivo Vanden Borre, aos 61 minutos, apenas 3 depois do golo do extremo inglês.

Vanden Borre viria a bisar na partida aos 72 minutos, lançando a incerteza no desfecho de uma partida que antes parecera totalmente decidida. De facto, não estava: Mitrovic, avançado sérvio de 20 anos, igualou a contenda à passagem do crítico minuto 90, batendo Szczesny e gelando o estádio. Antes, aos 84 minutos, já Acheampong avisara, lançando uma bola ao poste.

O Arsenal conta com 7 pontos no grupo D, ao passo que os belgas do Anderlecht contam somente 2 pontos, tendo este sido o segundo empate da equipa da Belgian Pro League.