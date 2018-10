Sporting contra Schalke: Fúria de (sobre)viver

Saques e conquistas

O leão recebe o Schalke 04 em Alvalade em posição de ataque. Apesar das feridas da batalha de Guimarães, o Sporting prepara aquilo que pode ser visto como um "contra-golpe", isto tendo em conta a partida de Gelsenkirchen. Já muito foi dito e escrito relativamente àquilo que muitos classificaram de «roubo» ou «saque» da partida na Alemanha, mas a verdade é que as peripécias - chamemos-lhes assim - desse jogo deixaram marcas profundas e um sentimento de revolta que apenas uma vitória clara esta quarta-feira pode apagar.

A juntar à tragicomédia alemã, é preciso ainda considerar o total fracasso no assalto ao castelo de Guimarães. Uma derrota por 3-0, e uma das piores exibições da temporada, levaram até o próprio Bruno de Carvalho, presidente do clube, a criticar publicamente a equipa após a partida de Guimarães, reclamando uma resposta imediata no jogo seguinte. A clara derrota na cidade-berço veio assim exacerbar o contido rugido do leão, desejoso de se libertar e voltar a intimidar as suas presas.

Um jogo diferente

Para Roberto Di Matteo não há jogos iguais. A partida da Alemanha faz parte do passado, e certamente não se repetirá esta quarta-feira. «Cada jogo tem a sua história. Vamos jogar fora, frente a uma excelente equipa e esperamos um jogo difícil.».

Em relação aos acontecimentos da partida de Gelsenkirchen, e que suscitaram a revolta leonina, o treinador do Schalke 04 compreende o sentimento dos verde-e-brancos, mas afirma que a sua equipa já passou pelo mesmo. «Ficámos satisfeitos com os três pontos que conquistámos há duas semanas. Devo dizer que também já fomos prejudicados por decisões dos árbitros. Já estivemos do lado do Sporting, mas são situações que acontecem no futebol e que não podemos alterar».

Já Neustadter, jogador do Schalke, não espera grandes alterações na equipa de Marco Silva. «Espero um Sporting idêntico ao que defrontámos em Gelsenkirchen, sem grandes alterações. O jogo de lá já passou, os jogadores do Sporting estão em pé de igualdade com os do Schalke e a partida começa com 0-0.».

Na lista de convocados para o jogo desta quarta-feira, Di Matteo não pode contar com Julian Draxler, Joel Matip e Jefferson Farfán, todos devido a lesão.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Ralf Fährmann, Christian Wetklo e Timon Wellenreuther;



Defesas: Marvin Friedrich, Jan Kirchhoff, Benedikt Höwedes, Dennis Aogo, Atsuto Uchida, Christian Fuchs e Kaan Ayhan;



Médios: Max Meyer, Kevin-Prince Boateng, Christian Clemens, Marco Höger, Sidney Sam, Chinedu Obasi, Tranquillo Barnetta, Roman Neustädter e Marcel Sobottka;



Avançados: Eric Maxim Choupo-Moting e Klaas-Jan Huntelaar.

Ganhar ou...ganhar

Para Marco Silva não há outra solução que não seja a vitória, para tal o técnico apela à concentração dos seus jogadores para ultrapassar um Schalke contido. «É um jogo muito difícil e só os três pontos nos interessam. Só a vitória nos permite acalentar a hipótese de lutar pela qualificação. Queremos assumir isso sabendo que o Schalke, pela classificação, poderá ter postura de contenção e apostar no nosso erro. A nossa equipa vai ter de estar muito concentrada para não sermos surpreendidos.».

Após a derrota em Guimarães, o técnico aproveitou a conferência de imprensa para defender a equipa das críticas. «Eu disse que o assumia como líder da equipa. Não será num momento negativo que os vou deixar sozinhos. [...] Foi um dia mau nosso, trabalhámos para aquilo não acontecer e temos de dar uma resposta positiva. No dia anterior ao jogo, disse que não éramos os melhores. Disse que os elogios tinham a ver com o momento do Sporting. Naquele dia não éramos os melhores em Portugal, passados três dias, não somos os piores.».

Já William Carvalho garante que a equipa não tem raiva, mas sim vontade de conquistar o triunfo neste jogo. «Raiva, não. Amanhã vamos entrar com vontade para mostrar desde o primeiro minuto que queremos vencer. Analisámos os erros do último jogo e amanhã vamos tentar dar uma boa resposta para garantir a vitória»

Maurício e Miguel Lopes não constam na lista de convocados para a partida com o Schalke. O central brasileiro cumpre um jogo de castigo, após a expulsão na Alemanha, enquanto que Miguel Lopes não está inscrito nas competições europeias. Para os seus lugares, Marco Silva chamou Héldon e Tanaka.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Marcelo Boeck;



Defesas: Jefferson, Jonathan Silva, Paulo Oliveira, Cédric e Nabi Sarr;



Médios: William Carvalho, João Mário, Rosell, Adrien Silva e André Martins;



Avançados: Slimani, Montero, Tanaka, Heldon, Nani, Carrillo, Capel e Carlos Mané