Porto em Bilbau para carimbar passagem à fase seguinte

O FC Porto jogará este fim de tarde, no reduto basco do Athletic, a chance de, imediatamente, garantir o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Os portistas seguem na liderança do grupo H, com 7 pontos, e podem, caso somem 10, carimbar já a presença nos oitavos-de-final da prova dos milhões, algo que também agradará aos cofres da nação portista - o encaixe financeiro é substancial.

O Athletic segue na última posição do quarteto, colocação embaraçosa que também faz questão de repetir na liga espanhola, onde ocupa um decepcionante décimo segundo lugar, atenuado pela vitória caseira na jornada passada, frente ao Sevilha, por 1-0, com tento assinado pelo avançado Aduriz. A equipa de Ernesto Valverde terá de vencer a oposição do Dragão se deseja manter intactas as esperanças de seguir para a Liga Europa e até mesmo de resgatar uma réstia de esperança em sonhar com os oitavos-de-final da «Champions».

Repetir vitória caseira e festejar com os milhões que se exigem

Depois de investir fortemente na constituição do plantel 2014/2015, o FC Porto de Julen Lopetegui viu-se obrigado a capitalizar o dinheiro gasto, mostrando vitórias que pudessem render, na montra da Europa, lucros que cobrissem os avultados gastos feitos com jogadores dispendiosos como Brahimi, Martins Indi ou Adrián Lopez. Nada melhor que passear os talentos pela «passarelle» da Liga milionária: caso vença em Bilbau, o Porto começa, como era exigido, a rentabilizar o dinheiro investido.

Na jornada passada, a terceira, o Porto recebeu e bateu o Athletic por 2-1, com um golo de Ricardo Quaresma (saltado do banco) a resolver a questão. Herrera inaugurara o marcador mas Guillermo restabelecera a igualdade: foi o «Mustang» a terminar com as dúvidas, mostrando a Lopetegui perícia suficiente para ser um «joker» apetecível, que o treinador basco não quererá desperdiçar.

Muitas lesões e incertezas na barricada do Athletic

Aduriz, avançado goleador da equipa basca, não deverá alinhar contra o Porto, devido a lesão na coxa. Mas os problemas de Valverde não se limitam a Aduriz; também De Marcos, Muniain, Aymeric Laporte e Aketxe - a utilização destes jogadores é ainda uma total dúvida, além de uma dor de cabeça forte para o treinador, já que quase todos eles são elementos de crucial valor no plantel do Athletic.

«O efeito San Mamés é muito importante. O público impulsiona-nos e se conseguirmos que nos apoie do princípio ao fim, então esse será um factor crucial para aquilo que pretendemos fazer», afirmou Valverde na antevisão da partida, reforçando o poder da atmosfera do San mamés, estádio da equipa, como factor benéfico de ajuda e galvanização.

O treinador reconheceu estar sob pressão, mas não deixou de abraçar essa pressão, encarando-a como elixir contra a complacência: «Mesmo em caso de derrota, o Porto ainda manterá as suas hipóteses de apuramento intactas, enquanto nós não nos podemos dar a esse luxo. Por isso a pressão para vencer está do nosso lado. No entanto, não considero isso uma desvantagem, mas sim um aspecto positivo – temos tendência a responder bem sob pressão», declarou.

Pensar em ganhar mas não em..apurar

«Podemos garantir o apuramento se vencermos o Athletic, mas não estamos a pensar nisso. Temos de realizar uma boa exibição. Pensar no apuramento não nos vai ajudar a competir. Apenas estamos concentrados naquilo que precisamos de fazer», afirmou Julen Lopetegui na antevisão do embate.

Onzes prováveis: