Santos Laguna de Pedro Caixinha vence taça do México

Pedro Caixinha conquistou finalmente o primeiro título oficial da sua carreira aos comandos do Santos Laguna, formação mexicana. Numa intensa partida disputada esta madrugada no estádio Nueva Corona em Torreón, a equipa orientada pelo luso, garantiu o importante troféu mexicano, a partir do desempate pela marca dos 11 metros, com a última grande penalidade a ser convertida pelo cabo-verdiano Djaniny (ex-Nacional). Ainda que a equipa de Caixinha, se tenha adiantado aquando o tempo regulamentar com golos de Andrés Rentería (36) e Nestor Calderón (72), o Puebla consumou a recuperação com tentos de Pajoy também ao minuto 72, bem como de Noriega quando decorria o minuto 89.

O português que já havia estado muito perto de conquistar um troféu, ao ter sido derrotado pelo Monterrey na final da CONCACAF 2012/2013 por quatro bolas a duas no conjunto das duas mãos, consolidou finalmente o bom trabalho que tinha vindo a realizar por terras mexicanas.

A restarem duas jornadas para o fim da fase regular da liga mexicana, Caixinha tem agora o objectivo de qualificar a sua equipa para o play-off, que se disputará entre os oito primeiros da tabela. Note-se ainda que com esta vitória, o Santos Laguna garantiu um lugar na próxima edição da célebre Taça Libertadores da América.