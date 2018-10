Liga dos Campeões: resumo da 4ª Jornada

Terminou esta quarta-feira mais uma ronda da Liga dos Campeões, numa altura em que se começam a definir as posições na tabela classificativa e a limitar as pretensões das equipas em prova.

No grupo A, o destaque vai para o Atlético de Madrid, que soube aproveitar o deslize do Olympiakos frente à Juventus (3-2) e ao vencer o Malmo FF por 0-2 pulou para o primeiro lugar com 9 pontos. Em segundo e terceiro lugar seguem, respectivamente, o Olympiakos e a Juventus, ambos com 6 pontos.

Relativamente ao grupo B, o Real Madrid recebeu e venceu o Liverpool por 1-0, carimbando a passagem para os oitavos-de-final. A equipa inglesa vê-se agora obrigada a vencer os restantes 2 jogos para continuar na prova. No outro jogo, o Basileia goleou em casa o Ludogorets Razgrad por 4-0 e subiu para o segundo lugar, com 6 pontos.

No grupo C, o SL Benfica continua em último mas alcançou a sua primeira vitória europeia esta época, ao vencer o Mónaco de Leonardo Jardim por 1-0. Na outra partida, o Bayer Leverkusen continuou a senda de vitórias, tendo batido na Rússia o Zenit de Villas-Boas por 1-2.

O grupo D talvez tenha sido o mais surpreendente, com uma goleada e uma recuperação expressivas. O Borussia de Dortmund venceu diante dos seus adeptos por 4-1 o Galatasaray (assegurando a classificação) e o Arsenal desperdiçou uma vantagem caseira de 3 golos diante do RSC Anderlecht, sofrendo o empate no minuto 90. Os primeiros lugares parecem estar entregues.

No que respeita ao grupo E, o FC Bayern de Guardiola conseguiu uma importante vitória por 2-0 frente à Roma, garantindo o apuramento antecipado para a próxima fase. Já o Manchester City perdeu em casa por 1-2 contra o CSKA Moscovo, descendo para último lugar com apenas 2 pontos.

No que respeita ao grupo F, não restam dúvidas: o Barcelona e o PSG seguirão em frente na prova. Messi voltou a fazer das suas, bisando no reduto do Ajax e Edinson Cavani carimbou a passagem dos franceses logo no primeiro minuto, num resultado que se manteria inalterado até ao fim da partida.

O Chelsea de José Mourinho esteve a perder, mas chegou aos 8 pontos e permanece líder do grupo G, após empatar com o Maribor por 1-1, com um golo de Matic. No outro jogo, o Sporting CP venceu em Alvalade os alemães do FC Schalke 04 por 4-2, num jogo que relança as esperanças leoninas na prova. Prolongam-se, assim, as decisões relativas aos lugares cimeiros para a próxima jornada.

Por último, no grupo H, o FC Porto venceu fora os bascos do Athletic Club por 0-2, com golos já na segunda parte de Jackson e Brahimi e garantiu a passagem à próxima fase, acumulando, agora, 10 pontos. Já o Shakhtar Donetsk goleou por 5-0 o BATE Borisov, ficando a apenas 1 ponto da classificação para os oitavos.

Nas estatísticas da prova milionária, destaque ainda para Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) que concretizou um hat-trick e passou a ser o melhor marcador com 9 golos, seguido de Benzema (Real Madrid) com 5 e de Brahimi (FC Porto), Jackson Martinez (FC Porto) e Lionel Messi (Barcelona) com 4.

Resultados da quarta jornada: