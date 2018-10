Felipe Nasr assina pela Sauber

Depois do anúncio de Marcus Ericsson, a Sauber anunciou hoje mais um piloto. Trata-se de Felipe Nasr, um nome já há algum tempo falado para integrar uma equipa de F1. Nasr é neste momento piloto de testes da Williams, mas tem por detrás de si um carteira de patrocinadores bem interessante, que lhe abre portas nas equipas de meio de tabela, que lutam pela sobrevivência, como é o caso da Sauber, que desde o ano passado luta contra dificuldades económicas sérias.

Com este Line Up, é pouco claro se a Sauber fica a ganhar no campo desportivo, pois Ericsson mostrou-se este ano e, em abono da verdade, não entusiasmou. Não parece ter talento para andar pela F1 e a sua continuidade deve-se inteiramente ao dinheiro que ele pode trazer à equipa. O caso de Nasr é mais complicado de avaliar. O brasileiro já mostrou valia nos campeonatos mais baixos, mas a sua qualidade ainda está por comprovar.

Começou a dar nas vistas na Formula BMW Americas, em 2008, onde conquistou 1 pódio em 2 corridas. No ano seguinte passou para a Formula BMW Europeia, onde foi campeão, com 5 vitórias e 14 pódios em 16 corridas. Em 2010 mudou-se para Formula 3 britânica onde foi 5º. Em 2011 venceu esse campeonato com 7 vitórias em 17 pódios em 30 corridas. Nesse mesmo ano foi 2º na mítica corrida de Macau, competindo pela histórica Carlin.

Em 2012 conseguiu um 3º lugar nas 24h de Daytona. Nesse ano apenas conseguiu um modesto 10º lugar final no GP2 e um 5º lugar na corrida de Macau.

Em 2013 fez 4º lugar no GP2 e em 2014 assinou pela Williams, como piloto de testes (tendo tripulado o FW36 por 4 ocasiões). Neste momento ocupa o 2º lugar do GP2, tendo 4 vitórias no seu currículo e 9 pódios, faltando apenas 2 corridas para o final da época.

Nasr parece no papel um piloto capaz de fazer coisas boas, mas terá de o provar numa Sauber que vive momentos difíceis e cujo futuro ainda é uma incógnita.

Mau estar de Sutil com a novidade

Sutil já se mostrou surpreendido com o anúncio e disse que ainda não é garantido que os pilotos anunciados corram pela equipa ou até mesmo que a equipa corra em 2015. Uma coisa é certa, Sutil parece ter ficado sem lugar (tal como Gutierrez, que também tem uma grande carteira de patrocinadores) e não parece disposto a facilitar a sua saída.

Sauber à espera da Audi?

Por fim, importa referir que surgiram alguns boatos que referem uma associação entre o ingresso da Audi na F1 e a Sauber. A Sauber já pertenceu à BMW e veria com bons olhos a entrada de um grande construtor para a sua estrutura. E de há dois anos a esta parte que a Sauber tem ligações fortes com Audi, que usa o túnel de vento da Sauber. Será esta equipa a porta de entrada da Audi na F1?

O futuro da equipa parece muito indefinido ainda, mas Peter Sauber não é conhecido por desistir face as adversidades e poderá encontrar uma solução que permita à equipa dar um salto.