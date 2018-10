As hipóteses dos três grandes na Champions

No grupo H o Porto fez a sua obrigação ao qualificar-se. Os dragões tinham a vantagem de estar no pote 1, o que lhes dava em teoria adversários mais acessíveis e na verdade assim foi. Com dez pontos somados em quatro jogos fruto de três vitórias e um empate, os oitavos-de-final estão garantidos, restando aos azuis e brancos manter a primeira posição nos dois encontros que sobram.

Esse posto garante a vantagem de fazer o encontro da primeira mão na próxima fase fora de casa, frente a um dos segundos classificados dos restantes grupos. Para isso o FC Porto tem de vencer na próxima jornada no reduto do BATE Borisov, e esperar que o Shakhtar Donetsk não derrote em casa o Atlético Bilbao, ou caso isso aconteça assegurar um empate na última ronda no Dragão frente aos ucranianos.

O Benfica tem uma missão bastante complicada. Os encarnados que tal como o Porto também estavam no pote 1, viu sair-lhes no sorteio oponentes de maior dificuldade e ocupam a última posição do grupo C com quatro pontos, os mesmos do Zenit que de resto é o próximo adversário das àguias a 26 de Novembro. Uma derrota em São Petersburgo deixa a equipa portuguesa sem possibilidades de chegar aos oitavos-de-final, já que em caso de igualdade pontual, no confronto directo os russos levam vantagem.

Em caso de vitória e de um desaire do Monaco na Alemanha com o Bayer Leverkusen, a formação de Jorge Jesus sobe ao segundo lugar e dependerá apenas de si própria para garantir a qualificação, quando receber no Estádio da Luz os alemães. O pior de todos os cenários para o Benfica será perder na Rússia e ver os monegascos derrotar o Bayer, isso significaria a eliminação quer da Liga dos Campeões, quer da Liga Europa para a equipa portuguesa. Uma igualdade frente aos comandados de André Vilas Boas, deixa tudo em aberto para a ronda final.

Quanto ao Sporting tem tudo a seu favor para no mínimo garantir a Liga Europa. Os leões ocupam agora o terceiro lugar no grupo G com quatro pontos, depois da vitória sobre o Schalke 04, beneficiando do empate do líder Chelsea que tem oito pontos, no terreno do último classificado Maribor que soma três. Para segurar o terceiro lugar, a equipa de Marco Silva tem de bater os eslovenos na próxima jornada em Alvade a 25 de Novembro para fazer sete pontos.

Se o Chelsea vencer em Gelsenkirchen garante desde logo o apuramento e o primeiro lugar do grupo, catapultando a turma leonina para o segundo posto. Caso os alemães derrotem os blues somam também oito pontos e aí a tarefa do Sporting fica bem mais difícil, sendo obrigado a ganhar ou empatar na última jornada em Stamford Brigde e esperar que o Schalke faça sempre um resultado pior na Eslovénia contra o Maribor.