«The Sun» coloca Martins Indi na rota do Manchester United

O diário inglês «The Sun» aventou ontem a possibilidade do central holandês Bruno Martins Indi reforçar o Manchester United no próximo mês de Janeiro. O jornal avançou ainda com a disposição do clube da Premier League em desembolsar 13 milhões de euros para garantir o defesa central ex-Feyenoord, que ingressou no FC Porto no passado Verão.

O defesa internacional de 22 anos marcou presença no Mundial 2014 (pela Holanda) e estará actualmente no topo das preferências do treinador do United, Van Gaal, que o utilizou na maioria dos jogos da prova mundial e pretende reforçar o eixo central da defesa.

O jogador, que nasceu no Barreiro, chegou ao FC Porto por um valor de 7,7 milhões de euros e é tido como uma das peças-chave da formação portista de Julen Lopetegui. A relutância do Porto em deixar sair o jogador será elevada, dada a importância do central nas escolhas do treinador basco.