Foto: Miguel Ruiz/ FC Barcelona Bis em Amesterdão coloca Messi ao lado do recordista Raúl

Messi bisou na partida diante do Ajax, em Amesterdão, e igualou o recorde do avançado lendário Raúl González. O jogador do Barcelona conta agora com os mesmos 71 golos na Liga dos Campeões que o antigo ponta-de-lança do Real Madrid. Cristiano Ronaldo está a um golo de ambos.