Benfica negoceia o passe do avançado Bjorn Maars

O Benfica está a avaliar potenciais reforços para Janeiro de 2015 e já definiu um dos alvos prioritários: Bjorn Maars, avançado possante do Atlético CP, está na mira do Benfica e poderá estar a um pequeno passo de reforçar o actual campeão nacional no início do próximo ano. Bjorn tem 23 anos e nasceu nos Estados Unidos da América, tendo entrado no futebol luso através do Louletano, em 2013/2014.

O porte atlético de Bjorn é temível e impõe respeito na zona de finalização: 87 quilos de força e 1,95 metros de altura que seduzem Jorge Jesus, treinador que procura actualmente um avançado que possa mimetizar a tipologia de jogo do transferido Oscar Cardozo, agora no Trabzonspor. O jogador do Atlético tem recebido várias abordagens (a maioria para ascender à Primeira Liga) mas o Benfica está bem posicionado para finalizar a transferência (poderá completar-se por 500 mil euros).

Bjorn tem demonstrado ímpeto goleador durante esta temporada, impressionando pela eficácia e poderio físico que desgasta as muralhas defensivas contrárias. O jogador, natural da Carolina do Norte, leva já 11 golos na presente época, dez deles na Segunda Liga (na jornada passada liderava a tabela dos melhores marcadores). Certo é que a sua continuidade no Atlético CP é, cada vez mais, incerta...

O Benfica avançou com uma proposta de 300 mil euros e o empréstimo de dois jogadores, mas o Atlético CP recusou a abordagem inicial das águias, aumentando a parada para os 500 mil euros (segundo informações avançadas pelo programa de análise desportiva «Contra-Ataque», da TVI24).

Caso a transferência se concretize, Bjorn fará companhia aos avançados Derley, Talisca, Jonas e Lima no plantel encarnado.