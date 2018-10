Hélder Costa assina «hat-trick» na goleada imposta ao Olhanense

O Benfica B recebeu o Olhanense e, sem facilitar, goleou com estrondo a formação que na temporada passada desceu de divisão. Os números pesados (5-1) atestaram, na passada Quarta-feira, o poderio da formação B do Benfica e as fragilidades técnicas e tácticas da equipa algarvia, orientada por Jorge Paixão. Com este resultado, o Benfica B, de Hélder Cristovão, iguala o Freamunde no topo da classificação da Segunda Liga.

A jornada quatorze da Segunda Liga viu brilhar o extremo da formação do Benfica, Hélder Costa - o jovem encarnado de 20 anos assinou um «hat-trick», incrementado ainda com uma assistência para o golo do colega Rui Fonte, goleador que atingiu a marca dos 11 golos na Segunda Liga portuguesa. Uma actuação endiabrada de Hélder Costa, luso-angolano, que soma agora 7 golos em 14 partidas.

A goleada, que também teve o contributo de Rubén Pinto (marcou aos 90+3), foi mitigada, ainda que de forma tremendamente ténue, pelo golo de Rodrigo António, que até colocou o Olhanense na frente do marcador, aos 40 minutos de jogo. A vantagem dos forasteiros apenas durou 11 minutos.

O Benfica B somou mais três pontos, ascendendo à primeira colocação da tabela, com os mesmos pontos que o Freamunde, 26 pontos, ainda que com mais uma partida disputada. A equipa de Hélder Cristovão é também a mais goleadora da competição, com 30 golos já marcados, mais cinco golos que a segunda equipa mais concretizadora, o Vitória de Guimarães B.