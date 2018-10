FP1 do GP do Brasil: Rosberg na frente

Nico Rosberg (Mercedes) foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres para o GP do Brasil, em Interlagos, ao apontar o tempo de 1:12,764. O piloto alemão, que ainda discute o título com o companheiro Lewis Hamilton, bateu o inglês por apenas 0,221 segundos.

Toro Rosso com tempos cimeiros

Os Toro Rosso apresentaram-se em bom plano, com o russo Daniil Kvyat (que em 2015 pilotará um Red Bull) a fazer o terceiro melhor tempo, ainda que quase um segundo atrás dos Mercedes, que foram os únicos capazes de rodar no segundo 12. O outro Toro Rosso, pilotado por Max Verstappen, que se estreará na competição em 2015, apontou o 6º tempo. O jovem de 17 anos, apesar de alguma dificuldade em cingir-se aos limites da pista, continua a espantar com a sua condução, tendo chegado a rodar em terceiro durante parte da sessão.

Os cinco primeiros lugares ficariam completos com o Ferrari de Fernando Alonso e o Williams do ex-colega do espanhol que estará de saída da Ferrari, Felipe Massa, em quarto e quinto, respectivamente.

Felipe Nasr, ontem confirmado como reforço da Sauber para 2015, esteve ao volante do segundo Williams, para quem ainda testa, tendo ficado com o 12º melhor tempo (1:14,522).

Caterham e Marussia são ausências

Como previamente anunciado, a Caterham e a Marussia não marcam presença no GP do Brasil, e durante esta sessão de treinos conheceu-se a notícia de que a Marussia encerrou, oficialmente, as suas portas. A equipa não marcará, portanto, presença no GP de Abu Dhabi, como chegou a ser avançado.