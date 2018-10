Van Gaal quer Nani de volta ao Manchester United

Van Gaal (treinador holandês do Manchester United que em Agosto dispensou o jogador português) não ficou indiferente às recentes exibições de Nani na Liga Portuguesa e na Liga dos Campeões ao serviço do Sporting e, segundo avança o site goal.com, pretende que o extremo regresse já em Janeiro.

Doze semanas: foi apenas este o tempo que Nani demorou para passar de dispensável a desejado pelo treinador dos Red Devils

O clube inglês terá, inclusivamente, entrado já em contacto com Nani para o inquirir acerca da sua disponibilidade para voltar a jogar em Old Trafford no próximo mercado de transferências.

Outra das razões apontadas como estando na origem desta decisão é a alteração do esquema tático da equipa de 3x5x2 (que Van Gall tentou implementar sem sucesso) para 4x1x4x1 (que favorece e dá prioridade ao trabalho dos extremos), sendo que apenas Di María se tem evidenciado neste papel e, portanto, Nani poderia reforçar a equipa nesse aspeto.

Um desejo que pode, no entanto, ser difícil de concretizar

Recorde-se que Nani regressou a Alvalade envolvido na transferência do argentino Marcos Rojo para o emblema inglês, num negócio que envolveu o pagamento de um total de €20 milhões e a cedência livre de encargos do extremo, até ao final da presente época. Neste sentido, os termos do contrato ditam que, mesmo que o jogador e o clube português concordem em cancelar o acordo previsto para a época inteira, é expectável que seja pedida ao Manchester United uma compensação adicional por Rojo, bem como os custos salariais advenientes da substituição de Nani.

A notícia refere ainda que a importância do extremo português para o Sporting CP - já marcou por 6 vezes (3 das quais na Champions) em 13 jogos e esteve envolvido em mais de metade dos golos leoninos desde que voltou a Alvalade - deverá inviabilizar a concretização do desejo de Van Gaal.

Até lá, Nani regressará, certamente, ao Teatro dos Sonhos no dia 18 de Novembro para disputar o amigável internacional Argentina - Portugal. Restará agora saber qual a disponibilidade do jogador e do clube português.