Entrevista VAVEL: Raphael Guerreiro

Poderá dizer-se que nesta convocatória de Fernando Santos se deu lugar à esperada chegada de um Guerreiro à Selecção Nacional, neste caso um bem promissor de apenas 20 anos - Raphael Guerreiro, lateral esquerdo do Lorient que parece já conhecer os ‘cantos à casa’ na competitiva Ligue 1.

Aoesar de se tratar de um defensor, o estilo de Raphael é bem moderno, deixou por muitas ocasiões os seus oponentes para trás em iniciativas atacantes sem lugar a hesitações em virtude da qualidade técnica, velocidade que o tornam um lateral de cariz ofensivo, muitas vezes em excesso, atacando muito à imagem de Fábio Coentrão, jogador que curiosamente irá substituir ao serviço de Portugal mas com quem poderá estabelecer uma comparação.

Mais do que um plano de comparação, Coentrão é mesmo um modelo a seguir para Raphael Guerreiro, que espera um dia poder também jogar no Santiago Bernabéu e poder também representar o Real Madrid.

Para já, o cenário parece possível, atendendo à qualidade que tem vindo a demonstrar às ordens de Christian Gourcuff, treinador que lançou este jovem talento natural de Le Blanc-Mesnil, localidade situada nos arredores de Paris, numa época passada que terminou com 34 jogos disputados no campeonato, o primeiro escalão do futebol gaulês.

Com tudo isto, Raphael mostra mesmo tratar-se de um… Guerreiro, como aliás indica o seu nome, cujos préstimos foram disputados pelas duas nações que poderia representar no futebol internacional, França e Portugal, tendo feito a sua escolha e no dia 20 de Março de 2013, quando ainda então representava o SM Caen, cumpriu mesmo a sua primeira internacionalização pelos sub-21 portugueses em encontro frente à Suécia.

Curiosamente, este adversário reencontrará a equipa nacional no Europeu, onde o esquerdino terá o seu lugar reservado. Antes disso, foi pré-selecionado por Paulo Bento para viajar para o Brasil a fim de disputar o Mundial, acabando por não caber na lista final de 23, pelo que assistiu à competição pela TV. Nada que tivesse desanimado Raphael Guerreiro, que continuou a trabalhar mais forte ainda para que possa vir a estar presente no Euro 2016.

Esta temporada 2014/15 tem sido a confirmação do lateral, que agora vê premiado o seu esforço com a chamada à selecção principal. Antes disso, o jovem atleta concedeu uma entrevista ao blog Selecção.fr, que concedeu em cortesia a mesma em exclusivo a VAVEL PORTUGAL:

Foi eleito com apenas 19 anos como melhor lateral-esquerdo da Ligue 2 pelo FNUAP, mas também o melhor jogador em 2012/13 no Caen e no Lorient em 2013/14. Depois disso, Christian Gourcuff disse que poderia tornar-se num grande jogador. Concorda com ele?

Raphael Guerreiro: Acho que um monte de jogadores são talentosos e são elegíveis para se tornarem grandes jogadores. Cabe a mim dar-me os meios para chegar lá e para isso trabalho duro todos os dias, dirigindo isso para os jogos. Este é o objetivo de qualquer jogador, tornar-se um grande jogador, e é o meu também. Vou tentar evoluir ao máximo e espero chegar lá um dia...

Gourcuff é muito respeitado em França, deu muita importância aos jovens durante a sua passagem pelo Lorient, infelizmente para si apenas jogou um ano sob suas ordens. Teria gostado de estar ainda um pouco com ele?

Raphael Guerreiro: Tive um ano muito bom com Gourcuff, agora há um novo treinador no lugar que trabalhou com Gourcuff e tem boas habilidades apesar de sua falta de experiência na Ligue 1, mas acompanhou-o, tem o mesmo modo de pensar e uma filosofia bastante semelhante e tudo é estabelecido de modo a que ambos tenham lados positivos um sobre o outro. Dava-me bem com Christian Gourcuff e também oiço bons conselhos de Sylvain Ripoli.

Jordan Ayew é o novo atacante da equipa, o que acha desse jogador?

Raphael Guerreiro: Acho que é um jogador muito bom e já provou que está a treinar como combinar o nosso jogo com o seu talento, mas não tive nenhuma dúvida. Muitas pessoas criticam-no fora do futebol, enquanto que eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com ele ou outro jogador, mas ao nível de futebol é um grande jogador. O resto é passado, mesmo que eu não necessariamente saiba muito bem o que se passou, estou feliz que ele esteja no clube.

O seu nome ‘Guerreiro’ significa ‘lutador‘, tem essa mentalidade no relvado?

Raphael Guerreiro: É verdade que no campo tento dar o máximo para que seja sim, acho que tenho essa mentalidade, tenho uma mente de combater e faço tudo pela minha equipa.

Sente-se tentado em um dia jogar no Campeonato Português?

Raphael Guereiro: Sim, estou tentado, mas antes quero ficar na Ligue 1, estou bem no FC Lorient mas é verdade que gostaria de pelo menos tentar conhecer a Liga Portuguesa para descobrir um novo estilo de jogo.

E sobre a equipa para a que sempre iria, tem uma escolha?

Raphael Guerreiro: O Benfica!

Jogar no Real Madrid é o seu sonho. Será que é porque existe Cristiano Ronaldo na equipa ou apenas porque é uma equipa que admira há muito tempo? "

Raphael Guerreiro: Não, não é a única razão, se é verdade que Cristiano Ronaldo é o meu jogador favorito, também amo este clube desde que era pequeno e particularmente adoro a sua história. Depois disso, o facto de haver muitos portugueses favorece um pouco a admiração por essa equipa, mas fora isso realmente é mesmo o clube de que gosto.

Pensei que era Coentrão o seu jogador favorito (risos)…

Raphael Guerreiro: Houve um tempo em que era, mas de resto Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo, é um herói nacional e acho que todos os portugueses estão comigo (risos).

Um dia recebeu uma convocatória para esperar por duas grandes nações do futebol, França e Portugal. Parecia ter feito a sua escolha, mas depois de algum tempo escolheu Portugal. O que o fez mudar de ideias?

Raphael Guerreiro: Sim, recebi a chamada destas duas grandes nações, mas não quis nenhum dos dois. Durante a semana tivemos um jogo e com um atraso significativo do Caen o treinador não me deixou ir, então não tive de fazer escolhas porque na próxima vez tive nova oportunidade de ir para a Selecção e a escolha foi simples, foi Portugal que queria representar.

E porque escolheu Portugal e não a França?

Raphael Guerreiro: Porque queria representar o país do meu pai, que é Portugal, mas também porque quando era pequeno muitas vezes estava a ir de férias para lá, amo este país.

Lembra-se da sua primeira internacionalização com a equipa de Portugal? Acredito que se tenha emocionado durante o hino…

Raphael Guerreiro: Sim, lembro-me, foi contra a Suécia. Foi um orgulho enorme. Era algo muito forte, porque ainda é o meu país e sua história. Cantar este hino é realmente algo forte. Houve muita emoção, e até mesmo os meus pais notaram que tinha lágrimas nos meus olhos enquanto estava a cantar, mesmo a minha mãe, que é francesa, se emocionou. Só de olhar dá calafrios, mas, em seguida, o hino é verdadeiramente excepcional.

O que são para si os companheiros de equipa na equipa sub-21 da qual faz parte e qual a maior impressão que tem deles?

Raphael Guerreiro: Adoro a forma de jogar de Rafa, é muito forte, e William Carvalho, ambos, então, costumam fazer parte da selecção principal em Portugal, mas é verdade que William Carvalho então é um monstro (risos).

Vocês foram pré-selecionados por Paulo Bento para o Mundial 2014 com apenas 20 anos, mas infelizmente o Raphael não se manteve na lista final de 23 jogadores. No primeiro jogo contra a Alemanha, Fábio Coentrão está gravemente lesionado e perde o resto da competição, Bento precisou de recuar Veloso enquanto essa não é a a sua posição preferida. Acha que Bento cometeu um erro ao não o incluir na equipa?

Raphael Guerreiro: Não, não cometeu qualquer erro ao afastar-me, acho que tinha o seu grupo de jogadores já na sua liderança, depois de ter tomado outra posição para lateral esquerdo para além de Coentrão poderia ter sido bom para ele e para a equipa mas hey, mesmo tendo deixado um lateral extra para trás, ainda havia Antunes do Malaga, que estavam a jogar e tinham um monte de internacionalizações a mais do que eu e portanto, mais experiência.

Foi muitas vezes comparado a Fábio Coentrão - não é lisonjeiro o suficiente para si?

Raphael Guerreiro: Definitivamente, quando se vê onde se está hoje, isso só pode ser lisonjeiro para mim, e ainda acho que no futuro Coentrão pode ser ainda melhor, de qualquer forma ele tem o talento necessário para isso.

Tem a sua chance de disputar o Euro 2016?

Raphael Guerreiro: Honestamente, sim, realmente acho que tenho uma chance de ser selecionado para o Euro 2016, mas isso vai primeiro passar pelas seleções neste ano ou no próximo ano, de qualificação e amigáveis. Depois repito, o trabalho vai ser a chave para o sucesso, por isso, para que o consiga será difícil. Em todo o caso, vou fazer de tudo para chegar lá, e é claro que esse é o meu objectivo.

Hoje, ao olhar para o que é a equipa de Portugal, o Raphael é um torcedor como nós ou consegue dar um passo atrás e não se comprometer?

Raphael Guerreiro: Sim, sem rodeios - vibro como toda a gente quando os vejo jogar desde que era pequeno que apoio esta equipa, por isso é verdade que, assim que os vejo jogar, a minha isenção fica totalmente para trás. E mais uma vez isso aconteceu no Mundial, apesar dos resultados, sempre acreditei até ao último minuto, mesmo que fosse quase impossível ainda acreditei nisso.

O que achou do caminho da Selecção no Mundial no Brasil?

Raphael Guerreiro: O percurso não foi famoso, infelizmente todos esperavam mais deles, pelo menos, uma qualificação para a fase de ‘mata-mata‘. Quando vemos a equipa no papel, poucas pessoas teriam apostado na eliminação de Portugal na primeira fase, mas hey, isso é futebol ...

Paulo Bento foi criticado pela sua falta de renovação na equipa e, especialmente, por não integrar jovens jogadores. Apoia essa sua política é de confiar naqueles que estavam nos ‘quadros’ ou acha que um pouco de frescura não fazia mal?

Raphael Guerreiro: Sim, ele confiou novamente na equipa sénior, acho que manteve a mesma equipa que há dois anos com ele fez o Euro 2012. Depois de pouco tempo acho que trazer a juventude ao grupo poderia ser realmente bom, mas as suas escolhas eram também boas, e ninguém pode contradizê-lo.

Os torcedores de Portugal em França muitas vezes queixam-se dos clubes portugueses e da sua política, costumam contratar estrangeiros sem dar a oportunidade para o jovem e talentoso português da sua Academia ... Qual é a sua visão sobre a melhor forma de se chegar lá acima?

Raphael Guerreiro: É verdade que quando se é um clube português é melhor para desenvolver os jogadores levá-los para o nível mais alto em vez de se recrutar no exterior mas, então, acho que precisam de resultados, é por isso que contratam apostas seguras para tentar ganhar imediatamente ...

Por que não se consegue fazer como alguns clubes europeus como o Atlético de Madrid, que no ano passado chegou à final da Liga dos Campeões e, especialmente ganhou o Campeonato Espanhol com um grupo de jogadores locais?

Raphael Guerreiro: É verdade que se pode fazê-lo também, é claro, depois de se terem usado um monte de contratações no exterior e ainda se recordarmos as temporada de sucesso do FC Porto nos anos passados, mas pode tomar-se o exemplo do Benfica, que conseguiu a sua temporada na época passada quando tinham um monte de estrangeiros no seu grupo de trabalho.