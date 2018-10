Qualificação do GP do Brasil de F1, directo

17:03 Assim sendo, as expectativas para a corrida serão altas. As Mercedes são ainda os favoritos, mas resta saber o que os Williams poderão fazer amanhã, na pista brasileira. Amanhã, há mais, até lá!

17:02 Entretanto, a Mercedes conseguiu mais um monopólio na primeiras fila da grelha, com a Williams a fazer o mesmo, mas na segunda fila. Jenson Button foi o quinto, com o primeiro dos não-Mercedes a ser o Red Bull de Sebastian Vettel.

17:01 Com este resultado, a Mercedes igualou o recorde da Red Bull de 18 pole-positions, com Nico Rosberg a conseguir a sua 1oª pole, conseguindo ser o "poleman" do ano, o seu primeiro troféu da temporada.

17:00 Hamilton faz 1.10,056, mas Rosberg melhora, com 1.10,023. Massa erra e fica apenas com o terceiro posto, na frente de Bottas e Button.

16:59 Falta um minuto, e os pilotos têm de marcar tempos.

16:57 Os Williams fazem a mesma coisa, trocando os pneus de Massa e Bottas.

16:55 Os Mercedes mudam de pneus e preparam-se para uma última tentativa.

16:54 Bottas faz 1.10,305 segundos, mas Massa melhora com 1.10,247.

16:52 Hamilton começa com 1.10,195, mas Rosberg melhora com 1.10,166

16:49 Começa a Q3 em Interlagos.

16:44 Para que conste, os cinco melhores tempos foram feitos com motor Mercedes.

16:42 Entretanto, Felipe Massa conseguiu o segundo melhor tempo e levou o público de Interlagos ao delirio!

16:40 Acabou a Q2, com os Sauber de Esteban Gutierrez e Adrian Sutil de fora, bem como o Toro Rosso de Daniil Kvyat e o Force India de Nico Hulkenberg.

16:39 A um minuto do fim, a Mercedes fica nas boxes, para pupar pneus.

16:38 Aos poucos, os carros estão a sair das boxes para fazer uma volta final antes da Q3.

16:35 A quatro minutos do fim da Q2, todos os carros estão na boxe.

16:32 Felipe Massa faz o terceiro melhor tempo, oito centésimos mais lento.

16:30 Rosbeerg faz melhor, com 1,10,303 segundos

16:30 Hamilton faz 1.10,712 e passa para a frente na tabela de tempos.

16:28 Bandeiras amarelas com a saida de Adrian Sutil na Junção.

16:25 Começa a Q2 em Interlagos. O céu continua encoberto, mas não há sinal de chuva iminente.

16:18 Contudo, têm de se dizer que o mexicano da Force India será penalizado em cinco lugares devido ao incidente na corrida anterior, enquanto que Daniil Kvyat, que passou para a Q2, têm uma penalização de sete lugares para cumprir devido à troca de motor.

16:18 Terminou a Q1, com quatro eliminados: os Lotus de Grosjean e Maldonado, o Toro Rosso de Vergne e o Force India de Perez.

16:15 E Sebastian Vettel ainda não fez um tempo condizente com o seu carro.

16:12 Button fez o terceiro melhor tempo, mas a 750 centésimos de segundo. Entre os últimos classificados, estão os dois Lotus de Maldonado e Grosjean.

16:10 Rosberg melhora: 1.10,347.

16:08 Os Mercedes marcam tempo: Hamilton faz 1.11,223, Rosberg melhora com 1.10,693.

16:08 Nico Hulkenberg faz 1.12,491.

16:06 Os pilotos andam a sair para a pista com os pneus médios.

16:04 Os Sauber fazem os primeiros tempos, com Gutierrez a fazer 1.13,166. Ricciardo já fez melhor, com 1.12,855.

16:01 O primeiro carro na pista é o Sauber de Adrian Sutil.

16:00 Começou a qualificação na pista brasileira.

15:58 Aparentemente, a nova camada é bem mais abrasiva do que o normal, o que poderá fazer com que os pneus aguentem menos tempo na voltas rápidas.

15:57 Antes de começar, para dizer que Interlagos este ano têm numa nova camada de asfalto e umanova entrada nas boxes, bem mais lenta do que anteriormente.

15:56 Faltam quatro minutos para o inicio da qualificação.

15:54 E onde desde o mês passado, algumas regiões vivem uma situação de racionamento de água para consumo.

15:52 O facto de haver possibilidade de chuva neste fim de semana em São Paulo é um pouco irónico, dado que aquela região do Brasil vive uma seca prolongada desde há cerca de sete meses a esta parte.

15:50 Já choveu um bocadinho na hora anterior à qualificação, mas a pista apresenta-se seca neste momento.

15:46 Em São Paulo, o céu está encoberto, mas as possibilidades de chuva estão a rondar os 30 por cento.

15:45 Nos treze anos sem vencedores brasileiros, Michael Schumacher foi o maior vencedor, conseguindo-o por quatro vezes (1994-95, 2000 e 2002) seguido por Mika Hakkinen e Juan Pablo Montoya, com duas vezes cada uma.

15:42 A próxima vez que um brasileiro venceu uma corrida em Interlagos foi em 2006, quando Felipe Massa conseguiu a bordo do seu Ferrari. Repetiu o feito em 2008, numa vitória "pirrica" pois ele perdeu a sua chance de alcançar o título mundial, vencido por Lewis Hamilton na última curva da última volta.

15:40 Em 1991, Ayrton Senna conseguiu a primeira das suas duas vitórias em casa, em condições duras na parte final, devido aos seus problemas com a caixa de velocidades do seu McLaren-Honda. Dois anos depois, em 1993, conseguiu outra vitória em condições dificeis, depois de ter chovido a meio da prova.

15:38 Aliás, Alain Prost é o maior vencedor do GP do Brasil: venceu em 1982, 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990, no regresso a Interlagos.

15:36 Em 1982, a corrida foi ganha por Nelson Piquet, mas depois os comissários viram que o carro estava abaixo do peso minimo, logo desclassificaram-no e deram a vitória a Alain Prost, sendo a primeira de seis para o piloto francês na sua carreira.

15:34 A Formula 1 voltou a Jacarépaguá em 1981, numa corrida vencida de novo por Carlos Reutemann, uma corrida onde houve polémica por ele não ter obedecido a ordens da equipa, para que o deixasse passar o seu companheiro de equipa, Alan Jones.

15:28 Em 1978, a Formula 1 foi para Jacarépaguá, no Rio de Janeiro, onde a corrida foi ganha pelo argentino Carlos Reutemann, mas ficou marcada pelo segundo lugar de Emerson Fittipaldi, que nessa altura guiava o seu próprio carro, o Copersucar-Fittipaldi.

15:26 Em 1975, o vencedor da corrida foi outro brasileiro, José Carlos Pace, que ao volante de um Brabham, conseguiu superar a concorrência. Foi a sua primeira e unica vitória do piloto na sua carreira, e em 1985, após a sua morte, o autódromo recebeu o seu nome.

15:24 Um pouco de história: o circuito de Interlagos recebeu a Formula 1 pela primeira vez em termos oficiais em 1973, num circuito que tinha quase oito quilómetros de extensão. O vencedor ficou "em casa", ou seja, foi Emerson Fittipaldi, no seu Lotus, o primeiro vencedor.

15:18 Entretanto, o patrão da Force India, Vijay Mallya, já veio a público afirmar que conta com Sergio Perez para a próxima temporada. Depois da confirmação de Nico Hulkenberg, em Austin, deverá ser uma questão de tempo até que a equipa confirme o piloto mexicano para 2015, ano em que a Formula 1 regressa ao México.

15:15 A ser verdade, o anuncio poderá acontecer após o fim de semana brasileiro, cedendo assim o lugar para o espanhol Fernando Alonso, que está há muito tempo referido como estando de saída da Ferrari no final desta temporada.

15:13 Entretanto, surgiram rumores de que Jenson Button poderá ter decidido seguir carreira na Endurance, mais concretamente, na Toyota.

15:11 Até agora, a equipa já conseguiu arrecadar 514 mil libras em pouco mais de 24 horas, o que é um feito, dado que têm apenas sete dias para conseguir o dinheiro restante.

15:10 Ao mesmo tempo, a administração da Caterham anunciou que iria fazer "crowdfunding" para ajudar a ter dinheiro suficiente para participar na corrida de Abu Dhabi. O objetivo é de ter 2,350 milhões de libras para colocar os carros em pista na última prova do ano, que terá pontos a dobrar.

15:09 Enquanto que esta sexta-feira, a Marussia anunciou na Grã-Bretanha o encerramento das suas atividades, devido ao fracasso de um acordo de administação entre os credores e a equipa.

15:07 O fim de semana brasileiro está a ser recheado em acontecimentos. Na quinta-feira, a Sauber anunciou oficialmente que o brasileiro Felipe Nasr será o seu piloto para a temporada de 2015, ao lado do sueco Marcus Ericsson.

15:04 Interlagos é um circuito de 4309 metros, situado em São Paulo. Foi construido em 1940 e modificado em 1990, e quando recebe a Formula 1, a corrida têm 71 voltas, onde os pilotos cumprem 305,909 quilómetros de extensão.

15:03 Nas restantes dez vezes, a Formula 1 esteve no Rio de Janeiro, mais concretamente no Autódromo de Jacarépaguá.

15:01 A qualificação do GP do Brasil de Formula 1 acontece no circuito de Interlagos, que acolhe pela 32ª vez a categoria máxima do automobilismo.

15:00 Boa tarde, sejam bem-vindos à qualificação do GP do Brasil de Formula 1.