Ao Sporting só a vitória interessa na recepção ao Paços de Ferreira

O Sporting tem, amanhã, um encontro mais crucial do que se espera. Para além de enfrentar um adversário que se encontra acima na tabela classificativa (Paços é quarto com 17 pontos; Sporting é sexto com 16) os leões terão que obrigatoriamente vencer sob forma de não perder a linha da frente, correndo o risco de ficar precocemente afastados da luta pelo título.

Vitória na Champions levanta moral

Após o desastre ocorrido em Guimarães, a equipa de Marco Silva respondeu da melhor forma com uma vitória categórica frente aos alemães do Schalke 04. Para além de reentrar nas contas do grupo e do encaixe financeiro, esta vitória é também importante na recuperação dos aspectos anímicos da equipa, podendo entrar em espiral negativa caso o resultado tivesse sido diferente.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro de amanhã, o técnico dos leões sublinhou o seu desagrado em ver a sua equipa na sexta posição da tabela classificativa: «Não gostamos da classificação onde nos encontramos(...) Não é agradável perceber que o nosso adversário está à nossa frente». Outra das questões levantadas à qual o jovem técnico não fugiu foi o facto da equipa leonina sofrer muitos golos: «Não é positivo sofrermos tantos golos. Estamos a jogar bem e a marcar muitos golos(...) É preciso haver concentração, principalmente nos lances de bola parada» frisou Marco Silva.

Um dos rumores do momento dá conta do interesse de Van Gaal, treinador do Manchester United, em ter Nani de volta já em Janeiro, situação que não assusta o treinador da turma de Alvalade: «Neste momento, penso que ele (Nani) está satisfeito onde está. Todos os colegas estão a ajudá-lo e também não lhe passa pela cabeça sair​».

Em relação à última convocatória de Marco Silva destaque para os regressos de Miguel Lopes e Maurício em detrimento de Heldon e Tanaka.

Este Paços impõe respeito

A equipa do Paços de Ferreira é dos conjuntos mais em forma neste campeonato. Sob o comando técnico de Paulo Fonseca (o homem que guiou os 'castores' à Champions) a equipa leva já 4 vitórias consecutivas e ocupa neste momento o quarto lugar da tabela classificativa. Com um início de época complicado (derrotas frente a Benfica e F.C Porto nas duas primeiras jornadas), os homens de Paulo Fonseca não se deixaram desanimar e com exibições sólidas e convincentes não mais sentiram o amargo sabor da derrota. O antigo técnico dos azuis e brancos leva um registo prometedor para o embate de amanhã: em três jogos para o campeonato frente aos leões, Paulo Fonseca venceu.. os três.

«Não vamos apresentar qualquer tipo de autocarro»

Na antevisão do jogo frente ao Sporting, Paulo Fonseca quer que a sua equipa mostre uma atitude «corajosa e destemida» denunciando a vontade de vencer em Alvalade. À semelhança dos jogos frente a Benfica e Porto, o técnico dos 'castores' quer uma equipa personalizada e a jogar o seu futebol: «Não vamos apresentar qualquer tipo de autocarro» ao mesmo tempo que elogiava o adversário de amanhã «O Sporting é uma grande equipa e está num bom momento.»

Sobre a boa forma da equipa e a possibilidade de redefinir objectivos de época, o técnico de 41 anos afirma «ser cedo para pensar noutras coisas» e garante que o principal objectivo dos pacences é «garantir rapidamente a manutenção».

Quanto aos convocados o destaque vai a saída do lesionado Edson Farias, que vinha sendo titular, para a entrada de Barnes Osei.

Onzes prováveis

O árbitro do encontro será Bruno Esteves, assistido por Mário Dionísio e Rui Teixeira e terá como 4º árbitro André Narciso.