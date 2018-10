Bayern destroça Frankfurt com «hat-trick» de Muller

Liderança imparável do Bayern Munique, treinado por Pep Guardiola - os bávaros golearam ontem a equipa do Eintracht Frankfurt, marcando quatro golos forasteiros que ficaram sem resposta por parte da formação da casa, orientada por Thomas Schaaf. Thomas Muller foi o herói da partida, deixando a sua marca bem cravada no adversário: três golos do internacional alemão. O 4-0 foi completado por um golo do suíço Shaqiri.

Com esta vitória, o Bayern somou 27 pontos, e, com mais um jogo, lidera a Bundesliga com sete ponto de vantagem sobre o actual segundo classificado, o Wolfsburgo. A equipa de Guardiola é também a mais concretizadora do campeonato alemão, com tantos golos como pontos: 27, precisamente; em termos defensivos, os bávaros são, de longe, a defesa mais competente, com apenas três golos concedidos.

Com o «hat-trick» de ontem, Thomas Muller igualou o colega Mario Gotze na tabela dos melhores marcadores, já que ambos têm 6 tentos marcados na liga alemã. Alexander Meier, do Frankfurt, apresenta também o mesmo registo de 6 golos.

De referir que o Bayern está há 17 jogos oficiais sem ser derrotado: perdeu pela última vez no dia 13 de Agosto, diante do rival Borussia Dortmund, de Klopp, numa partida a contar para a Supertaça Alemã.