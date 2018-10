Nacional x Benfica

É tudo deste grande jogo transmitido em VAVEL Portugal. Esperemos que continue connosco nas crónicas que se seguem a este jogo e que nos acompanhe noutros jogos daquele que é o desporto Rei!

O que é certo é que o Benfica vai sair desta 10ª jornada da Liga Portuguesa em 1º lugar, isolado, ultrapassando assim o Vitória de Guimarães, graças a esta vitória complicada no terreno do Nacional da Madeira.

Vitória suada do Benfica na Choupana. Depois de uma primeira parte onde o Benfica virou o resultado e dominou claramente, na segunda não aconteceu o mesmo. Muito devido às substituições, Manuel Machado arriscou tudo e por pouco não teve sorte visto que o Nacional rondou com muito perigo a baliza do Benfica. Fica na retina a jogada de golo anulada ao Nacional por suposto fora de jogo.

90+2' Bem Camacho, tira André Almeida da frente, cruza a bola mas sai direita às mãos do guarda redes do Benfica.

88' OPORTUNIDADE FLAGRANTE PARA LUCAS JOÃO. Sozinho à boca da baliza do Benfica, cabeceia ao lado.

87' Marçal cobra o livre que vai direito às mãos de Júlio César.

85' Aperta o Nacional. Camacho muito bem na direita centra para a área do Benfica e a bola sobra para Willyan que remata de primeira ao lado da baliza de Júlio César.

84' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA. Entra Pizzi, sai Jonas.

83' Marco Matias a bater eximiamente o livre mas Jardel limpa o lance.

82' Cartão amarelo para Maxi depois de falta sobre Marco Matias.

81' Excelente protecção de bola de Derley, a fintar Ali Ghazal e a centra para a área mas não surge ninguém.

80' Novo livre perigoso, Marco Matias bate bem o livro mas João Aurélio nao dá o melhor seguimento à bola parada.

78' QUASE O EMPATE. Samaris perde a bola, Marco Matias sobe no campo, passa a Rondón que cria muito perigo perto da baliza de Júlio César.

76' Cartão amarelo para Jonas depois de uma entrada de carrinho sobre Willyan.

75' Mau cruzamento de João Aurélio mas é de salientar a pressão ofensiva que o Nacional está a fazer com 4 homens na frente.

73' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA. Entra Derley e sai Talisca.

71' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL. Entra Willyan e sai Miguel Rodrigues. Ali Ghazal desce para central.

71' O Benfica começa a perder o controlo do jogo, Jesus precisa de mudar algo.

68' OUTRO LANCE DE GOLO ANULADO AO NACIONAL. Marco Matias tabela com Lucas João e remata para golo. O fiscal de linha assinala fora de jogo mas pelas imagens não há qualquer infracção do jogador da equipa madeirense.

66' Falta de Rondón sobre André Almeida que fica caído no relvado. Um dos duelos mais intensos do jogo.

64' Nova oportunidade para o Benfica, com Jonas a descobrir Gaitán que atira fraco para as mãos de Rui Silva.

63' CORTE INCRÍVEL DE MIGUEL RODRIGUES. Daqueles cortes que valem golos, sendo que aparecia Jonas isolado no centro da área madeirense.

62' O Nacional não desiste e faz várias investidas à baliza do Benfica. Primeiro um canto e depois uma tentativa de desmarcação de Lucas João.

60' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL. Entra Lucas João, sai Suk.

58' Cartão amarelo para Samaris. Má entrada do grego em campo.

57' Jorge Jesus volta ao esquema habitual soltando mais Talisca com esta alteração.

56' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL. Entra Camacho, sai Edgar Abreu.

56' SUBSITUIÇÃO NO BENFICA. Entra Samaris, sai Lima

55' Ameaça João Aurélio. Bom entendimento com Rondón, o lateral direito tenta o cruzamento mas quase surpreende Júlio César.

54' Rondón é o homem mais activo no ataque madeirense. Sem grande ajuda, teve um grande pormenor sobre André Almeida.

52' Boa combinação entre Salvio e Jonas mas João Aurélio, inteligente, faz o corte na entrada da área.

51' Vai entrar o médio grego, Samaris.

50' Contra ataque do Benfica mas Gaitán a ser egoísta e a rematar quase do meio campo, sem perigo para Rui Silva.

50' Luisão imperial nas alturas. Nada passa no jogo áereo pelo capitão do Benfica.

49' Falta de Talisca sobre Rondón, pode levar perigo à baliza do Benfica.

47' Entra novamente bem o Nacional na segunda parte. Dois cruzamentos e boas trocas posicionais no ataque madeirense.

45' ARRANCA A SEGUNDA PARTE.

O Nacional também teve oportunidades para marcar mas o resultado ajusta-se ao rendimento de ambas as equipas. Veremos o que nos espera esta segunda parte deste grande jogo da 10ª jornada da Liga Portuguesa.

Grande primeira parte na Chuopana. 20 minutos iniciais de louco onde o Nacional entrou logo a ganhar com o jovem Edgar Abreu a efectuar um remate potente, de fora da área, sem hipóteses para Júlio César. A partir daí o Benfica foi atrás do prejuízo, com uma atitude dominadora e pressionante, primeiro Salvio e depois Jonas (a supresa do onze do Benfica) colocaram os encarnados na vantagem.

INTERVALO NO ESTÁDIO DA MADEIRA.

45' Fora de jogo assinalado a Salvio. Vai-se jogar mais um minuto nesta primeira parte.

42' Entrada fora do tempo de Suk sobre Talisca à qual Bruno Paixão corresponde com um cartão amarelo para o sul coreano.

40' Nova falta de Enzo sobre Suk. Começam a aparecer os protestos para Bruno Paixão dar amarelo ao argentino do Benfica.

39' Remate de longe do jovem Edgar Abreu depois da defesa do Benfica ter afastado o perigo que vinha do canto.

38' Nova falta perigosa de Enzo sobre Edgar Abreu na esquerda do ataque madeirense.

36' Fora de jogo assinalado a Lima depois de um bom passe de Jonas.

34' Novamente Rondón na esquerda a aparecer sozinho mas não há seguimento da jogada no centro da área.

32' COMO FALHOU ISTO SALVIO. Lima esperou, esperou, esperou até aparecer Salvio no segundo poste que isolado cabeceia muito ao lado da balizao do Nacional.

30' CHEIROU A GOLO. Salvio desmarca Gaitán na esquerda que remata forte mas surge um corte providencial de um defesa do Nacional.

28' Cartão amarelo para Marçal por protestos.

28' Entrada feia de carrinho de Zainadine sobre Salvio. Cartão amarelo para o central do Nacional.

27' Boa jogada de Rondón sobre André Almeida que procura novamente o centro da área encarnada só que Talisca chegou a tempo.

25' Jogo começa a ficar duro. Rondón entra forte sobre André Almeida.

23' Falta perigosa para o Nacional depois de falta de Maxi sobre Boubacar.

21' Boa saída de Júlio César que ao ver Suk a ganhar na velocidade a Luisão antecipa-se e envia a bola para fora do campo.

18' Na sequência de um canto, Luisão desvia nas altura e coloca a bola à mercê de Jonas que encosta para dentro da baliza do Nacional. 1-2 para o Benfica.

18' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA. Jonas à segunda vira o resultado sendo que Rui Silva depois de uma grande defesa falha novamente.

17' ENORME DEFESA DE RUI SILVA. O guardião do Nacional que esteve mal no primeiro golo defende um grande remate de Jonas com selo de golo.

15' Primeiros 15 minutos de alto nível. O Nacional entrou com tudo ao marcar o golo mas o Benfica respondeu logo. Jogo muito disputado com ocasiões repartidas para cada lado.

14' Canto curto do Benfica, Salvio cruza e Lima aparece no meio da área para rematar mas não acerta bem na bola.

12' Muita agressividade e luta no jogo. Intensidade alta entre as duas equipas. Perspectiva-se um grande jogo.

10' GOLO ANULADO AO NACIONAL. Suk ganha nas alturas, passa a Rondón que enconsta para a baliza do Benfica mas estava fora de jogo.

9' QUE PERIGO. Podia ter sido o segundo do Nacional. Á entrada da área, novamente, surge Marco Matias a rematar mas Julio César faz uma grande defesa.

7' Não demorou muito a reacção do Benfica. Belo cruzamento da esquerda, largo, ao qual Salvio correspondeu com um bom cabeceamento.

6' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA. Rui Silva fica mal na fotografia depois um grande cabeceamento de Salvio.

4' Corte providencial de Miguel Rodrigues depois de um bom cruzamento de Salvio.

3' Remate de primeira de Gaitán mas sai muito enrolado e consequentemente ao lado.

1' Depois de uma falta de Maxi na esquerda, Zainadine vira o flanco de jogo, a bola sobre no meio para Edgar Abreu que ainda fora da área remata colocado para a baliza do Benfica.

1' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO NACIONAL. Melhor estreia de Edgar Abreu era impossível. Que ínicio de jogo.

0' COMEÇA O JOGO NA CHOUPANA

15:58. Sai o Nacional com a bola.

15:56. Entram os protagonistas em campo, tudo pronto para o ínicio deste jogo.

15:49. Um Benfica que quer recuperar o primeiro lugar do campeonato e um Nacional que quer encontrar o rumo das vitórias para subir na classificação.

15:48. As equipas já recolheram aos balneários.

15:45. Estádio da Choupana praticamente lotado com predominância nas bancadas de adeptos do Benfica.

15:39. No Nacional a entrada do jovem Edgar Abreu para colmatar a ausência de Gomaa é a principal surpresa. Já Suk recuperou de lesão e é titular na equipa de Manuel Machado

15:37. Destaque no Benfica para a ausência de Samaris no meio campo, com entrada directa de Jonas no ataque. Caberá a Enzo fazer a transição defesa-ataque.

15:35. SUPLENTES DO NACIONAL: Gottardi, Campos, Sequeira, Ayala, Camacho, Willyan e Lucas João.

15:34. Ambas as equipas já se encontram no relvado a fazer exercícios de aquecimento.

15:31. ONZE DO NACIONAL: Rui Silva, João Aurélio, Zainadine, Miguel Rodrigues, Ali Ghazal, Boubacar, Edgar Abreu, Marco Matias, Mario Rondón e Suk

15:30. SUPLENTES DO BENFICA: Artur, Lisandro, Samaris, Derley, Nelson Oliveira, Pizzi e Jara.

15:28. ONZE DO BENFICA: Júlio César, Maxi Pereira, Jardel, Luisão (C), André Almeida, Enzo Pérez, Salvio, Gaitán, Talisca, Lima e Jonas.

15:27. Já há equipas oficiais

15:26. Tarde de Sol na Choupana quando as bancadas começam a ficar bem compostas para este jogo importante da 10ª jornada do campeonato.

13:35. Atenção à constância goleadora de Anderson Talisca: o jogador do Benfica marcou em todas as partidas do campeonato, com excepção da segunda jornada, deslocação do Benfica ao reduto do Boavista. O brasileiro, que resolveu o jogo com o Mónaco (1-0), resolveu também a contenda com o Rio Ave, na jornada 8, com um remate pleno de efeito.

13:25. Onzes prováveis do Nacional x Benfica:

13:20. Jorge Jesus vincou a obrigação de ganhar, realçando a dificuldade da deslocação à Choupana: «O campeonato português não é fácil e é complicado conseguir vitórias frente a equipas com menos nome e que se batem bem em campos difíceis, como é a Choupana. Temos arranjar argumentos para continuarmos na frente e, para isso, temos de ganhar», deixou claro o treinador do Benfica.

13:15. Manuel Machado elogiou o Benfica mas e até reconheceu que as águias jogarão perante um público afectuoso: «O Benfica tem um coletivo muito forte, com jogadores de qualidade elevada e tem usufruído da inspiração do Talisca», declarou na antevisão da partida. «Jogamos sempre para ganhar, ou, no mínimo, pontuar. O Benfica é o campeão nacional, e é uma equipa muito mais experiente do que a nossa. E vai jogar num estádio confortável porque dois terços dos espetadores estarão a apoiá-lo», reconheceu.

13:10. O Benfica vem de uma vitória europeia frente ao Mónaco, na Luz, por 1-0. O Nacional da Madeira vem de uma natural derrota contra o FC Porto, por 2-0, em pleno Estádio do Dragão, em jogo a contar para o campeonato nacional.

13:00. Na última partida jogada na Choupana, para a Liga 2013/2014, o Benfica bateu o Nacional por 2-4, com golos de Lima, Rodrigo e Garay (2), jogava-se então a jornada 23, tendo o Benfica acabado por se sagrar campeão mais tarde. Os marcadores alvinegros desse jogo já não estão no clube: Candeias e Djaniny. Candeias transferiu-se para o Benfica e foi cedido à segunda liga alemã, enquanto Djaniny está no Santos Laguna, do México.

12:55. Mesmo assim o domínio do Benfica é visível: os encarnados bateram por 9 vezes (em 15 jogos) o Nacional na Choupana em jogos da Liga, desde 1988, ano em que as hostilidades competitivas entre os dois clubes se iniciaram nesses parâmetros. A última vez que o Nacional foi capaz de bater o Benfica em casa foi no ano de 2010, com uma vitória por 2-1, com golos de Luis Alberto e Orlando Sá; pelo Benfica marcou Carlos Martins.

12:45. No registo histórico de Nacional x Benfica, para a Liga, o Benfica leva vantagem em encontros jogados na Choupana. Ainda assim, os dados demonstram que o Nacional da Madeira pode enfrentar com ambição a oposição do Benfica. Nos últimos doze anos (e 12 encontros), o Nacional recebeu e venceu os encarnados por 4 ocasiões (na liga), tendo-se registado um empate apenas, na temporada 2012/2013. A vitória caseira mais sonante foi por 3-1, em 2009, com golos de Rúben Micael, Nenê e Miguel Fidalgo, contra um tento vermelho de Reyes.

12:35. Em 15 jogos oficiais, o Benfica registou 9 vitórias (sete na Liga, uma na Taça de Portugal e uma na «Champions») e a sua forma na Liga Portuguesa parece manter-se sólida, como a um campeão se exige. Ainda assim, a primeira derrota nacional do Benfica aconteceu numa deslocação (2-1 contra o Braga), e Jorge Jesus saberá de antemão da dificuldade de jogar na Choupana. Nas outras deslocações, o Benfica enfrentou e derrotou o Boavista (0-1), o Vitória de Setúbal (0-5), e o Estoril (2-3).

12:30. Em 12 jogos oficiais, o Nacional registou 7 derrotas (cinco na Liga, duas no «play-off» da Liga Europa) e parece estar habituado a perder nesta temporada. Ainda assim, o reduto madeirense tem sido acolhedor para o Nacional, que regista melhores actuações e resultados sempre que joga em casa - nos sete jogos disputados na Choupana (1 para a Liga Europa, 1 para a Taça de Portugal e 5 para a Liga), o Nacional apenas perdeu dois (frente ao Moreirense, 0-1 e diante do Dinamo Minsk, 2-3).

12:25. O baixo índice de concretização do Nacional da Madeira tem sido confrangedor: Anderson Talisca, melhor artilheiro do Benfica e da Liga Portuguesa, com 8 golos, possui na sua conta individual mais golos que toda a formação madeirense do Nacional. Marco Matias, contratado no Verão ao Vitória SC, é o melhor marcador do clube, com 5 golos na temporada, em todas as competições - Matias marcou metade da totalidade dos golos do seu clube na Liga (3).

12:20. O Nacional da Madeira está na décima terceira posição da Liga, o que traduz um arranque de temporada fraco. Os alvinegros têm apenas 8 pontos e são uma das equipas menos concretizadoras da competição, com apenas 6 golos festejados, tantos como aqueles que o Benfica sofreu nas 9 partidas de campeonato. O Nacional está a par de Arouca, Boavista e Penafiel como formação menos concretizadora. Duas vitórias, dois empates e cinco derrotas traçam o actual percurso alvinegro.

12:10. O Benfica possui 22 pontos em nove jornadas passadas, tendo apenas perdido por uma vez, contra o SC Braga (2-1), na Pedreira, à passagem da sétima jornada. Além desse tropeção, o Benfica perdeu pontos na Luz, contra o Sporting, num empate que ocorreu na terceira jornada da Liga. Os encarnados marcaram 21 golos e sofreram 6: são o melhor ataque da Liga e a segunda defesa menos batida da prova (o FC Porto apenas tem 3 tentos sofridos).

12:05. O Benfica, que era líder do campeonato, está agora na segunda colocação devido à antecipação da partida entre o Arouca e o Vitória SC - os vimaranenses venceram por 1-2 e subiram, à condição, à liderança da Liga, com 23 pontos, mais um que os encarnados, que podem esta tarde voltar a readquirir o primeiro lugar, caso vençam a oposição do Nacional.

12:00. Bem-vindo ao jogo Nacional x Benfica , partida importante da décima jornada da Liga Portuguesa, deslocação difícil para o campeão Benfica, jogo a ser disputado no reduto do Nacional, Estádio da Choupana, às 16 horas - siga com Vavel Portugal a minuto a minuto do jogo, , grátis .