Sporting - Paços Ferreira

Apito final

90+6. Apito final em Alvalade, tropeção do Sporting em casa, perde pontos para o rival Benfica.

90+3'. Hélder Lopes sai do campo para ser assistido.

90+2'. Pressão tremenda do Sporting, mas os segundos passam e a ansiedade aumenta em Alvalade.

90+1'. Cartão amarelo para Romeu.

90'. Quatro minutos de compensação.

90'. Centro de Mané e bola para a cabeça de Slimani, a milímetros do poste!

89'. Perda ridícula de bola de Seri, contra-ataque letal do Sporting, passe efectuado para o coração da área, Slimani não tem como falhar, vai marcar...mas falha de modo tremendo, incrível, inacreditável, baliza aberta e Slimani remata ao lado!!

88'. Substituição na formação do Paços Ferreira: Entra Vasco Rocha e sai Urreta.

87'. Fora-de-jogo de Slimani no lance em que Montero marcou um golo partindo de posição regular....decisão difícil e controversa, aceita-se a interpretação das leis que o juiz fez.

85'. Cartão amarelo para Defendi por demorar na reposição da bola.

82'. Montero simula, tira um adversário do caminho puxou para o pé esquerdo e atirou...mas a bola saiu à figura de Defendi!

80'. Livre de Nani, tiro colocado e Defendi a responder com uma boa estirada...Capel na recarga atira por cima, que falha do espanhol!

79'. Substituição na formação do Sporting: Entra Capel e sai Cédric.

78'. Substituição na formação do Paços Ferreira: Entra Romeu e sai Hurtado.

77'. Cartão amarelo para Ricardo.

76'. Livre de Jefferson...palmada de Defendi, a bola sai para canto: atento o guardião pacense.

74'. Cartão vermelho para Oliveira, segundo amarelo que deixa o Paços em inferioridade.

71'. Amorim ia embalando, correndo pela meio campo leonino: Adrien fez falta e viu o amarelo.

69'. Nani executa o livre, remata na diagonal e Defendi sacode com dificuldades, que lance de perigo, quase acontecia o 2-1...

66'. Fora-de-jogo assinalado a Slimani.

64'. Substituição na formação do Paços Ferreira: Entra Cícero e sai o lesionado Bruno Moreira.

63'. Cartão amarelo para Sérgio Oliveira, por parar um ataque perigoso.

62'. Hurtado foge e desmarca-se, penetra na área e finta Sarr...assiste o colega na pequena área mas a defesa do Sporting corta! Que perigo...

61'. Bruno Moreira queixoso depois de disputar um lance com Sarr e de ser pisado pelo central francês.

59'. Cruzamento venenoso de Nani, corte apertado de Ricardo, canto para o Sporting.

56'. Cresce a pressão do Sporting sobre o Paços, entrada de Montero foi crucial para abrir espaços na zona intermédia.

53'. Mané cruza de forma longa, Montero cabeceia a bola mas esta foge para cima, muito longe do alvo.

52'. Excelente combinação pacense mas Sarr apareceu na zona certa para cortar.

49'. Goooooloooo do Sporting!!! Empate em Alvalade, Montero disparou de longe e fez toda a diferença, entrou e marcou, com Defendi mal na fotografia!!!

46'. Roda a bola de novo em Alvalade.

46'. Substituição na formação do Sporting: Entra Montero e sai Carrillo.

46'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai William Carvalho.

Segundo tempo

18:55. Óptima primeira parte do Paços de Ferreira em Alvalade: boa organização, consistência defensiva e ataque atrevido. O Sporting tem-se limitado a ver jogar, com pouco caudal ofensivo e pouco controlo do meio-campo e das segundas bolas. Seri e Minhoca têm estado em bom plano, assim como o central Ricardo, imperial na defesa pacense. Destaque para o golo de Hurtado, que vai fazendo a diferença.

Intervalo

45+1. Falta de Jefferson, cartão amarelo para o lateral leonino.

44'. Finta de Carrillo, entrada pelo lado esquerdo, passe para a pequena área...Defendi foi ao chão e segurou à primeira!

43'. Pontapé de ressaca de João Mário, a bola bateu nas pernas do defesa pacense e saiu para canto.

41'. Lance confuso na área pacense, cabeceamento morto que ficou pendente, nenhum jogador leonino encostou para golo...incrível!

39'. Entrada ríspida de João Mário, falta punida com cartão amarelo. Queixoso ficou Sérgio Oliveira.

36'. Resposta do Sporting: entrada de Jefferson a passe de Slimani, o lateral fura e remata mas Defendi bloqueia a bola, boa penetração, boa defesa também!

35'. O Sporting vê o Paços jogar à bola, com boa posse de bola e boa pressão a meio-campo: exibição apática do leão.

32'. Goooolooooo do Paços de Ferreira!!! Golo de Hurtado servido com um passe belíssimo de Minhoca a romper a linha defensiva do Sporting!!!

28'. Cartão amarelo para Cédric, por falta dura sobre Minhoca, pisão no pé do pacense.

26'. Canto cedido por Sarr, corte que lançou a bola para fora.

23'. Ricardo continua imperial no centro da defesa, novo corte afastando o assédio do Sporting.

18'. Jogo repartido, boa demonstração pacense em Alvalade, com os jogadores a não terem medo de ter a bola e de elaborar posse de bola.

12'. Centro de Carrillo levava a direcção da cabeça de Slimani...Ricardo ergueu-se e cortou a bola para canto, que excelente actuação de Ricardo.

11'. Excelente dobra de Ricardo, cortando o lance de Nani.

10'. Bela jogada de ataque do Paços, Seria tocou para Moreira e este aparou para o tiro do costa-marfinense...mas a bola foi interceptada, canto.

7'. Tiro potente de João Mário, no corredor central, Defendi afasta a bola com competência, boa sacudidela!

4'. Fora-de-jogo mal assinalado ao extremo do Paços, que péssima decisão do juiz de linha...

3'. Jogo aberto, as duas equipas procuram espaços nas costas das suas linhas, mas a construção das jogadas esbarra no mau último passe.

1'. Roda a bola em Alvalade, ambiente festivo e muita cantoria leonina neste arranque de jogo.

Apito inicial

17:55. Sporting pressionado pelas vitórias do rival Benfica (1-2 frente ao Nacional) e pelo triunfo do Belenenses (0-1 contra o Moreirense).

17:45. Formação inicial do Paços de Ferreira: R.Defendi; Jaílson, Amorim, Ricardo, Hélder Lopes; Sérgio Oliveira, Minhoca, Seri, Urreta; Hurtado, Bruno Moreira

17:40. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício; Cédric, P.Oliveira, Sarr, Jefferson: William .Carvalho, Adrien Silva, João Mário; Carrillo, Nani, Slimani

17:05. O Paços de Ferreira contará com a capacidade de organização do médio Sérgio Oliveira, assim como a velocidade de Hurtado e Urreta. Na frente, o goleador luso Bruno Moreira será a maior ameaça ao conjunto leonino - Bruno Moreira é o melhor artilheiro do clube pacense.

16:45. O Sporting contará com a destreza técnica de Nani para abater a defesa pacense; João Mário também será um dos médios mais atacantes na formação de Marco Silva. Carrillo deverá ocupar o lado direito do ataque e Jefferson deverá ocupar o lugar que tem sido de Jonathan Silva, no lado esquerdo da defesa.

15:35. Onzes prováveis da partida Sporting x Paços de Ferreira:

15:30. Apesar da boa corrida e da boa classificação, Paulo Fonseca afastou euforias: «Estamos muito satisfeitos com a classificação e subimos muitos lugares para chegar ao nosso objetivo mas ainda é cedo para pensar noutras ciosas. O que queremos, com todo o realismo, é alcançar rapidamente a manutenção», afirmou, recentrando o foco do seu plantel.

15:25. Marco Silva também abordou os rumores que davam com certa a vontade do Manchester United em voltar a contar com Nani em Janeiro próximo: «Neste momento, penso que ele está satisfeito onde está. Todos os colegas estão a ajudá-lo e também não lhe passa pela cabeça sair», adiantou o treinador. Nani tem sido de extrema importância: Nani conta 6 golos em 14 partidas.

15:25. Na antevisão do Sporting x Paços, Marco Silva abordou o facto do adversário estar à frente do Sporting: «Não gostamos da classificação onde nos encontramos, e amanhã queremos começar a alterar essa situação Só com uma vitória é que poderemos conseguir isso. Não é nada agradável perceber o que o nosso adversário está à nossa frente», declarou o técnico leonino.

15:20. A última vez que o Paços visitou Alvalade e de lá saiu com os três pontos foi na temporada 2012/2013: os castores, com Paulo Fonseca ao leme, foram ao reduto leonino bater o Sporting por 0-1, com um golo de Paolo Hurtado. Do onze titular do Paços de Ferreira desse jogo, restam apenas três jogadores ainda presentes no plantel pacense: Hurtado, Ricardo e Manuel José. Cícero, que entrou no decorrer da partida, também ainda pertence ao Paços.

15:15. Na última partida Sporting x Paços de Ferreira, a contar para a Liga 2013/2014, o Sporting bateu com clarividência os castores, por 4-0, com golos de William Carvalho, André Martins e Fredy Montero (2). Nenhum dos treinadores actuais (Marco Silva pelo Sporting e Paulo Fonseca pelo Paços) era o responsável técnico nesse dia 1 de Dezembro de 2013.

15:00. No registo de partidas Sporting x Paços de Ferreira, no contexto da Liga, o domínio tem cabido ao Sporting. Nos últimos 22 anos, o Paços apenas foi capaz de bater o Sporting em Alvalade por quatro ocasiões. A esmagadora maioria das vitórias foi arrebatada pela formação da casa - o Sporting venceu 12 partidas, nunca tendo havido um único empate entre 1992 e 2014, em jogos do campenato jogados em Alvalade.

14:45. O excelente percurso do Paços de Ferreira está patente no alargado período de jogos sem perder para o campeonato português: o Paços apenas perdeu as duas primeiras jornadas da Liga, contra Benfica e FC Porto. Desde a derrota contra o Porto, a 23 de Agosto, que a formação pacense não perde uma partida da liga nacional. Paulo Fonseca, que deixou o clube no final de 2012/2013, está de novo em alta no clube onde obteve uma classificação histórica, 3º lugar na liga nessa mesma temporada.

14:25. O Sporting tem quatro vitórias na Liga, duas em casa e duas fora. Durante as quatro primeiras jornadas o Sporting não foi capaz de marcar mais do que um golo por jogo (empatando 1-1 por três ocasiões), mas a segunda metade das suas actuações foi marcada por maior proficiência goleadora: 0-4 contra o Gil Vicente e 0-4 diante do Penafiel e 4-2 em casa, diante do Marítimo. Pelo meio, um empate em casa (o quarto 1-1 verificado) contra o rival FC Porto.

14:15. O Paços de Ferreira cavalga uma ronda de vitórias que se alarga já a quatro triunfos seguidos: os castores venceram o Belenenses (2-0), Marítimo (3-2), Boavista (1-2) e Vitória FC (4-1) e amealharam 12 pontos em quatro jornadas, num período em que jogaram três vezes na Mata Real. Neste período, o Paços de Ferreira marcou 11 dos 14 golos que regista na Liga Portuguesa.

14.00. O Sporting vinha de oito partidas sem perder (para a Liga) mas na última jornada sofreu o choque pesado da derrota: 3-0 no terreno no Vitória SC, numa derrota que mereceu fortes críticas públicas do presidente leonino Bruno de Carvalho. A tragédia dessa derrota foi mitigada pela excelente exibição europeia do Sporting, na vitória por 4-2 diante do Schalke 04, em Alvalade, na passada Quarta-feira.

13:45. O Sporting está actualmente na sétima colocação da Liga, com 16 pontos, menos um que o Paços de Ferreira. Os Leões marcaram 17 golos e sofreram 9 tentos, enquanto que o Paços de Ferreira marcou 14 golos e sofreu exactamente os mesmos golos que o Sporting. O clube de Alvalade terá a sua quinta recepção na Liga - o Sporting venceu 50% dos jogos jogados em Alvalade e ainda não perdeu no seu reduto em partidas da liga nacional.

13:35. Jogo de emoções fortes entre Sporting e Paços de Ferreira, em duelo estarão duas equipas do topo da tabela: o Sporting, candidato ao título, enfrenta um Paços de Ferreira em claro crescendo; a formação de Paulo Fonseca está na quinta posição (com menos um jogo que SC Braga, actual quarto) e é dona da melhor tirada de jogos consecutivos a vencer - quatro vitórias seguidas na Liga portuguesa e 17 pontos angariados até agora pelo Paços.

13:30. Bem-vindo à transmissão do Sporting x Paços de Ferreira, partida da 10ª jornada da Liga Portuguesa 2014/2015. Siga em Vavel.com o minuto a minuto da partida, que será disputada às 18 horas no Estádio Alvalade XXI, grátis e .