Estoril - Porto

Da nossa parte, é tudo! Muito Obrigada e até uma próxima!

Grande atitude da equipa do Estoril, muita vontade e pouca finalização da equipa do Porto. O empate acaba por espelhar aquilo que se passou em campo, mas a verdade é que o mérito é dado à equipa de Couceiro, que esteve à altura do desafio!

Estoril que viu a vitória fugir-lhe nos segundos finais da partida.

Repete-se o mesmo resultado da época passada. Um resultado bom para o Estoril, o Porto atrasa-se na luta pelo título.

FINAL DO JOGO

Grande jogada do Porto, Aboubakar assiste Oliver que na cara de Kieszek atirou forte para o fundo da baliza!

90+4' GOLOOOOO DO PORTO!

90 + 3 ' O cansaço é visível em campo.

Kuca regressou. Segue o jogo.

5 minutos de tempo extra. Numa altura em que Kuca sai de maca do relvado.

90' Jackson tenta o pontapé corta Yohan Tavares.

89' Livre batido por Quintero, directo para as mãos de Kieszek.

87' Sai Tozé entra Bruno Nascimento.

Bruno Nascimento pronto para entrar!

85' Ganha Fernandinho, no meio estava Filipe Gonçalves cortou a tempo Herrera.

84' Cruzamento de Quintero, cortou a tempo Diogo Amado. O Porto insiste, o Estoril defende.

82' Sai Sebá entra Fernandinho no Estoril.

Tozé assumiu um papel de destaque, mas não festejou o golo e pediu desculpa aos adeptos do Porto.

80' GOLOOOOOOOOOOOOO DO ESTORIL !

79' Penalti para o Estoril! Por falta de Fabiano sobre Tozé! Antes disso Sebá rematou forte, Tozé aproveita a recarga mas Fabiano acabou por atingir o homem do Estoril.

77' Jackson aproveitou o desiquilibrio criado por Herrera e quase que fez o golo. Valeu o corte de Yohan Tavares em cima da linha.

76' Falhou o tempo de passe a Sebá. Foi por pouco que a bola não chegou a Tozé.

76' O jogo está agora mais equilibrado ainda assim, o FC Porto continua a insistir.

73' Grande passe de Quaresma, Aboubakar estava mal colocado e cabeceou muito mal.

A vinte minutos dos 90 relembramos que o Estoril ainda pode fazer 2 subtituições, enquanto que o Porto apenas pode fazer mais uma.

70' Mau alivio de Martins Indi quase que deu o golo a Filipe Gonçalves! Remate fortissímo do médio canarinho. Saiu por cima.

69' Grande corte de Emídio Rafael a evitar o contra-ataque da equipa do Futebol Clube do Porto.

67' Sai Babanco entra Filipe Gonçalves no Estoril.

Filipe Gonçalves está pronto para entrar!

65' A equipa do Estoril continua consitente na defesa, já o Futebol Clube do Porto continua a pressão aos canarinhos.

63' Sai Casemiro entra Quintero, Sai Adrian Lopez entra Aboubakar no Porto.

62' Grande oportunidade para o Estoril! Kuca agarra a bola e fez um passe excelente para Sebá. Ofereceu o golo e Sebá desperdiçou.

60' Remate de Quaresma, sem força permitiu a defesa de Kieszek sem qualquer dificuldade.

59' Mão de Kuca, dá livre perigoso para o Porto. Quaresma tirou a bola das mãos de Brahimi.

Quintero e Aboubakar estão prontos para entrar!

57' Jogada bonita de Diogo Amado, mas Sebá estava em posição irregular..

56' O Estoril consegue pela primeira vez neste segundo tempo para o ataque, mas defendeu Fabiano. Sem dificuldade.

55' Duas quedas de dois homens do Porto na grande área no meio de muita confusão, deixa seguir Artur Soares Dias.

53' O mexicano Herrera tem sido o grande «culpado» destas oportunidades portistas. O Estoril, vê-se obrigado a baixar as linhas e a limitar-se às tentativas de contra-ataque. O Porto joga muito subido neste segundo tempo.

51' Excelente trabalho defensivo de Babanco depois de uma jogada do mágico Herrera. Cortou a tempo o pontapé de Jackson o homem do Estoril.

51' A pressão portista permanece. O Estoril está com muitas dificuldades em sair em jogo.

49' Kieszek! Defesa complicada do guarda-redes canarinho! O remate foi de Quaresma depois de uma combinação entre Adrian e Herrera.

47' Nota-se agora que a equipa do Porto entrou com outra atitude neste segundo tempo. Mais agressividade, mais velocidade, mais ataque.

47' Adrian tentou encontrar espaço para o remate, tinha as saídas todas fechadas e acabou por assistir Herrera. Um remate muito, muito torto do médio portista.

Inicio da segunda parte



Não saiam daí! Já regressamos para o segundo tempo!

Até ao intervalo, muitas oportunidades desperdiçadas pela equipa de Lopetegui que acabou por encostar os canarinhos à defesa.

Mas nem tempo houve para muitas queixas!

Kuca marcou logo a seguir! Depois de um canto, Emídio Rafael fez o que pôde e acabou com a bola no pé de Kuca que acabou a fazer o golo do empate!

Kuca agarrou a bola a meio-campo e seguiu com ela e só acabou na grande área quando foi travado por Brahimi.

Os canarinhos velozes perderam o alento e limitavam-se agora a encostar a defesa e a aproveitar o contra-ataque e foi numdesses lances que apareceu a maior polémica de toda a partida.

O Estoril ia ganhando espaço e foi numa altura em que a equipa de Couceiro estava em pleno controlo do jogo que o golo azul e branco apareceu. Num lance de génio, Brahimi recuperou, olhou, fugiu e rematou certeiro para o fundo da baliza de Kieszek.

Muito bem a equipa da casa a parecer ter preparado com toda a atenção a recepção a este Futebol Clube do Porto. Grande capacidade de fecho e grande velocidade de contra-ataque e logo aos 5 minutos não fosse Fabiano e o golo era de Kuca.

O marcador reflecte bem aquilo que se viu em campo.

INTERVALO

45+1' Quaresma tentou mais uma vez, mas muito bem Ruben Fernandes.

45 +1' Livre directo batido por Quaresma defesa perfeita de Kieszek!

1 minuto de compensação.

45' Amarelo para Yohan Tavares por falta sobre Jackson.

43' Tabela de Quaresma com Danilo, remate de pé esquerdo, mas para as mãos de Kieszek, sem perigo. Do outro lado estava tudo livre...

41' Maicon, já sem bola, atingiu Tozé. Entrada desnecessária e agressiva do homem do Porto. Sem cartão.

40' Brahimi: O perigo! A bola foi colocada em velocidade, mas faltou ângulo e o pontapé acabou por sair ao lado.

39' Herrera ultrapassou o meio-campo, recuperou a bola e fez o passe para Brahimi que cruzou, mas não estava lá ninguém... na recarga Quaresma atirou por cima.

36' Grande jogada de Brahimi que culminou no passe para Casemiro, o homem emprestado pelo Barcelona tenta cruzar para a área. Era para Adrian, Jackson adiantou-se e acabou por ficar em posição de fora de jogo.

34' Grande jogada de Adrian Lopez a fugir à defesa estorilista, mas Yohan Tavares acabou por cortar a tempo. Fica a pedir grande penalidade Lopetegui. Sem qualquer motivo.

34' Remate forte de Casemiro, mas sem direcção. A bola acabou por passar por cima da baliza de Kieszek.

32' A equipa da Linha tenta o contra-ataque, mas estava em posição irregular Tozé.

31' Emídio Rafael rematou, mas, mais uma vez, a bola acaba por morrer na barreira.

31' Sebá acabou travado por Jackson. É livre para o Estoril.

29' Cruzamento de Quaresma, era para Adrian, mas Kieszek acabou por chegar primeiro! Grande defesa do homem do Estoril.

Kuca tanto se queixou do Penalti que não foi marcado que acabou por fazer o golo um minuto depois. Grande jogada da equipa da casa! Canto, a equipa de Lopetegui aliviou, Emídio Rafael arrancou, cruzou e colocou em Kuca que só teve de encostar! Que grande jogo de futebol!

26' GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO ESTORIL !

25' KUCA! Esteve muito perto ! Um lance perfeito de contra-ataque em velocidade, Kuca agarrou a bpla e fugiu à defesa portista, acabou derubado na área. Ficou a ideia de penalti.

24' Kieszek! Brahimi acaba por apanhar a bola depois de um livre de Quaresma, o homem do Porto pontapeou forte, mas muito bem o homem do Estoril na defesa!

22' O Estoril não desiste, mas a verdade é que o entusiasmo inicial que se verificou no inicio do jogo parece perdido.

O Estoril estava a crescer, mas o talento e a capacidade do homem do Porto fizeram o golo. E que grande golo!

Que golo!!!! Que hino ao Futebol! Brahimi! O jogador do Porto recebeu a bola junto à linha final do lado esquerdo e fez tudo sozinho. Que golo bonito!

20' GOLOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

18' Falta de Casemiro sobre Emídio Rafael. Ficou avisado o jogador do Porto.

17' Remate de Tozé, Kuca estava no caminho e acabou por levar com a redondinha!

15' O Estoril continua a tentar o contra-ataque, mas muito bem o Porto a fechar as alas. Apesar de tudo, a defesa azul e branca parece nervosa.

13' Grande trabalho de Babanco para um corte no último segundo de Martins Indi.

12' Esteve perto Adrian! Estava na posição certa, tinha tudo para o golo, mas cabeceou ao lado depois de um grande passe de Danilo.

10' Pontapé de Tozé, a bola acabou por morrer na barreira.

10' Falta de Brahimi sobre Kuca. Livre para o Estoril.

9' Jogada bonita de Babanco. A bola acabou no pé de Kuca que tentou combinar com Tozé, tira a defesa do Porto.

6' O Estoril permanece na pressão, ainda assim o controlo do jogo está do lado azul e branco.

5' Erro crasso de Maicon, Kuca apareceu e não fosse o adiantamento de Fabiano e o Estoril inaugurava o marcador! Foi por muito pouco!

4' Passe bonito de Brahimi para a simulação de Jackson, tirou a tempo Emídio Rafael.

2' Neste inicio de partida, já se nota que a equipa canarinha jogará com pressão alta frente à equipa do Porto.

Apito inicial

20:13. Tudo pronto para o inicio da partida!

20.05. Terminam o aquecimento as três equipas.

20.03. Já o Porto jogará em 4x3x3.

20.00. Relembramos as tácticas das 2 equipas. O Estoril jogará em 4x2x3x1.

19:49. As três equipas já aquecem na Amoreira.

19:48. Mano não está sequer no banco canarinho, crê-se que possa existir algum problema fisíco com o jogador do Estoril.

19:47. No banco do Estoril: Vagner, Afonso Taira, Filipe Gonçalves, Arthuro, Bruno Nascimento, Ricardo Vaz e Fernandinho.

19:45. José Couceiro não quis jogar com o esperado e fez duas alterações no onze titular. Tirou Mano para dar o lugar a Aderson Luís e acabou por deixar de fora Filipe Gonçalves e dar o lugar a Esiti.

19:41. Onze do Estoril: Kieszek; Anderson Luís, Yohan, Rúben Fernandes e Emídio Rafael; Esiti e Diogo Amado; Kuca, Tozé e Babanco; Sebá.

19:39. Também já há onze do Estoril.

19:37. Já aquecem os guarda-redes do Porto.

19:33. Também Evandro está presente no banco azul e branco e poderá ser a arma secreta de Lopetegui frente à equipa da linha.

19:28. No banco do Porto: Andrés Fernandez, Marcano, Ruben Neves, Evandro, Oliver Torres, Quintero e Aboubakar.

19:24. Lopetegui surpreende mais uma vez e deixa Oliver Torres no banco dando o lugar a Adrian Lopez.

19:23. Onze do Porto: Fabiano, Danilo, Maicon, Martins Indi e Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Brahimi, Quaresma, Jackson e Adrian Lopez.

19:20. Já temos onze do Porto!

18:59. A equipa do Porto acabou de chegar à Amoreira.

18:10. Pressão em cima da equipa portista, já que o Benfica, rival que está na liderança, venceu na deslocação à Choupana, 1-2 frente ao Nacional da Madeira, com golos de Salvio e Jonas.

18:05. No que toca ao FC Porto é sabido que o técnico espanhol Julen Lopetegui não opta sempre pelos mesmos onze em campo. Ainda assim é esperado que Casemiro e Brahimi sejam tiulares.

18:00. Quanto ao onze titular da equipa do Estoril, é esperado que José Couceiro não faça alterações. Mantendo assim o expectável 4x3x3.

17:45. A última vitória da equipa do Estoril frente ao Porto foi precisamente no último confronto entre as duas equipas. A 23 de Fevereiro Evandro fez história ao converter uma grande penalidade aos 78 minutos. A equipa da linha acabou por fazer história nunca tinha vencido no Dragão.

17:30. No que à história diz respeito, já aqui informámos que o Estoril não vence os Dragões no Coimbra da Mota há 37 anos, a equipa de Lopetegui vence. Quer nos golos marcados, tem mais de 108 golos marcados, quer nas vitórias, 30 em 55 jogos. A equipa de José Couceiro tem apenas 12 vitórias sobre o FC Porto e 13 empates.

17:15. Já Kléber, é uma das pérolas... da equipa portista. O brasileiro fazia parte das contas da equipa B, mas acabou por ser emprestado durante uma época à equipa da linha.

17:00. Outro dado interessante sobre a partida desta tarde é o facto de, quer Porto, quer Estoril, terem antigos jogadores seus do outro lado. Recorde-se que o brasileiro Evandro foi vendido aos azuis e brancos no inicio da época. Evandro era uma das grandes estrelas da equipa canarinha aquando da presença de Marco Silva no Coimbra da Mota. Saiu o Brasileiro para o norte do país e o treinador rumou a Alvalade. Apesar de Marco parecer agradar aos adeptos do Sporting, Evandro não tem merecido a confiança do técnico espanhol e muitas das vezes acaba por nem sequer constar na convocatória.

16:45. Apesar das más contas, a equipa canarinha não se pode queixar. Tendo 13 golos marcados e 18 sofridos, a equipa da linha vê em Kléber o homem do golo. O avançado de 24 anos tem sido a estrelinha da sorte ao marcar 3 golos e figurar no 13º posto da Lista dos Goleadores da Primeira Liga.

16:30. Já o Estoril chega à partida desta tarde seguro no 11º lugar da tabela classificativa. A equipa de José Couceiro tem apenas 9 pontos e conta com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

16:15. Jackson Martinez continua a ser a grande estrela da equipa. O colombiano já venceu por duas vezes o titulo de melhor marcador da Liga Portuguesa e este ano já conta com 7 golos em 9 partidas. Actualmente ocupa o terceiro lugar da tabela atrás de Mazoou ( Marítimo) também com 7 e atrás do brasileiro Talisca (Benfica).

16:00. A equipa de Lopetegui chega ao reduto lisboeta com o terceiro lugar da tabela. O Vitória de Guimarães venceu na passada sexta-feira e assumiu o comando do campeonato à condição, já o Benfica ocupa o segundo posto e o Porto está actualmente em terceiro. FC Porto que em 9 jogos sofreu apenas 3 golos, tendo marcado mais de 17.

15:45. Na partida desta noite são esperadas grandes emoções. O Estoril vai receber em casa os azuis e brancos e de tudo fará para impedir a vitória e a ida dos 3 pontos para a Invicta. Já o Porto não vai perder a oportunidade de deixar escapar o Campeão Benfica e vem ao Coimbra da Mota para manter os 37 anos a vencer nas visitas à equipa de José Couceiro.

15:30. Boa tarde e sejam muito bem-vindos à transmissão do jogo Estoril x Porto, partida da 10ª jornada da Liga Portuguesa 2014/2015. Siga em Vavel.com todos os lances da partida, que tem o apito inicial marcado para as 20:15, grátis e .