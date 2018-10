Rosberg samba pelo GP do Brasil

O alemão da Mercedes dominou por completo as operações deste GP do Brasil dominando durante todo o fim de semana. O segundo lugar ficou para o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton permitindo assim aos Flecha de Prata conquistar a 11º dobradinha da época , o ultimo lugar do pódio para alegria dos brasileiros ficou para Felipe Massa em Williams.

A corrida começou sem nenhum incidente com Rosberg a manter a frente de Hamilton trazendo atrás de si os Williams de Massa e Bottas. Ao fim de algumas voltas e devido ao calor que se fazia sentir no circuito de Interlagos e aos depósitos de combustível cheios aconteceram as primeiras paragens nas boxes da maior parte dos pilotos .

Penalização para Massa

Nestas primeiras paragens o mais beneficiado foi o alemão Nico Hulkenberg que partiu de 12ª segunda posição e se via na liderança do GP devido a partir com o composto de pneus médios. Os dez primeiros da grelha não poderiam ter essa escolha devido a serem obrigados a começar com os pneus utilizados na qualificação.

O piloto mais prejudicado com a primeira paragem foi Felipe Massa que excedeu o limite de velocidades nas boxes valendo-lhe uma penalização de 5 segundos.

Hamilton não soube aproveitar a liderança

O inglês nos poucos momentos em que esteve na liderança do GP teve uma saída de pista na curva 1 o que o fez perder muito tempo aproveitando o alemão para cifrar a vantagem em 7 segundos entre os flecha de prata.

Lutas interessantes e paragens insólitas para os Williams

Foi um grande-prémio com muitas lutas pelas posições secundárias desta corrida com claro destaque para a excelente recuperação do piloto da casa após a penalização na primeira paragens das boxes.

Numa primeira fase existiu uma boa luta entre Fernando Alonso e Sebastian Vettel com vantagem para o piloto da Red Bull. Na fase mais adiantada da corrida essa luta alargou-se incluindo Kimi Raikkonnen , Button e Vettel quem acabou por conquistar esta guerra foi o inglês que terminou no 4ª posição há frente do alemão e com o espanhol da Ferrari após luta com o seu companheiro de equipa conquistou o sexto lugar a três voltas do fim.

A primeira paragem caricata na Williams aconteceu com Bottas que ao que parece se soltou o cinto do piloto. A segunda ocorreu com Massa que na sua ultima paragem do brasileiro que parou nas boxes da McLaren.

Posições pontuáveis e abandonos

As restantes posições pontuáveis ficaram com Hulkenberg no Force India, Magnunssen no McLaren e Bottas conquistando o ultimo ponto.

Em termos de abandonos só de registar o de Daniel Ricciardo com uma falha na suspensão do seu Red Bull e Romain Grosjean que viu arder o seu Lotus no “bico de pato”.

Classificação da corrida:

1 Rosberg Mercedes 71 voltas 2 Hamilton Mercedes + 1.457s 3 Massa Williams + 41.031s 4 Button McLaren + 48.658s 5 Vettel Red Bull + 51.420 6 Alonso Ferrari + 61.906s 7 Raikkonen Ferrari + 63.730s 8 Hulkenberg Force India + 63.934s 9 Magnunssen McLaren + 70.084s 10 Bottas Williams +1 volta 11 Kvyat Toro Rosso +1 volta 12 Maldonado Lotus +1 volta 13 Vergne Toro Rosso +1 volta 14 Gutierrez Sauber +1 volta 15 Perez Force India +1 volta 16 Sutil Sauber +1 volta 17 Grosjean Lotus DNF 18 Ricciardo Red Bull DNF

Classificação do Mundial (top-10):

1 Hamilton Mercedes 334 pontos 2 Rosberg Mercedes 317 3 Ricciardo Red Bull 214 4 Vettel Red Bull 159 5 Alonso Ferrari 157 6 Bottas Williams 156 7 Button McLaren 106 8 Massa Williams 98 9 Hulkenberg Force India 80 10 Magnunsen McLaren 55

Com estes resultados e com a última corrida a valer o dobro dos pontos o titulo de pilotos vai se decidir no fim-de-semana no circuito de Yas Marina em Abu Dhabi nos dias 21 a 23 de Novembro.