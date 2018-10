Alguns jogadores do Sporting «nunca perdoarão» críticas de Bruno de Carvalho

As declarações são de António Oliveira, antigo craque de FC Porto e Sporting, treinador e ex-seleccionador da Selecção Nacional - vários jogadores do plantel do Sporting não ficaram nada agradados com as duras declarações públicas do presidente Bruno de Carvalho, que questionou a dignidade competitiva da equipa que foi derrotada em Guimarães.

Diz o antigo seleccionador que parte do plantel leonino ficou extremamente sentido e revoltado pelas críticas veiculadas na página oficial do Facebook do presidente de Alvalade, assegurando até que alguns dos jogadores «nunca» perdoarão o acto público do líder leonino - sentem alguns membros do balneário verde e branco que Bruno de Carvalho colocou, irreflectidamente, a dignidade e profissionalismo da equipa em causa.

A informação foi avançada por António Oliveira, no passado Domingo, no programa da RTP Informação «Trio de Ataque», na ressaca do novo tropeção de Leão na liga portuguesa, diante do bem organizado Paços de Ferreira.

O mau-estar parece reinar em Alvalade, com uma crescente divisão entre balneário e presidente: a reacção presidencial à pesada derrota Guimarães terá quebrado a ligação entre Bruno de Carvalho e o grupo de trabalho, liderado por Marco Silva, que tomou a defesa do seu plantel.