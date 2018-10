Benfica volta a ganhar vantagem à concorrência

A 10ª jornada do campeonato português ficou marcada pelos deslizes do FC Porto e do Sporting CP, que viram o SL Benfica aumentar a sua vantagem para 3 e 5 pontos, respetivamente.

A equipa de Jorge Jesus entrou em campo sabendo de antemão que o Vitória de Guimarães tinha conquistado mais 3 pontos no reduto do Arouca e viu-se obrigada a vencer para se manter na liderança da liga. Na Choupana, a tarefa complicou-se quando à passagem do primeiro minuto Edgar Abreu abriu o marcador, mas os encarnados souberam reagir rapidamente e completaram a reviravolta aos 7 e aos 19 minutos, num resultado que se havia de manter inalterado.

O que o Benfica não esperava era que as equipas comandadas por Marco Silva e Lopetegui perdessem pontos logo a seguir, conforme veio a suceder: o Sporting cedeu em casa um empate a um golo frente ao Paços de Ferreira e, mais tarde, o Porto esteve perto da derrota no estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estoril, conseguindo empatar por intermédio de Óliver, já nos descontos.

Assim sendo, a equipa da Luz ganha uma vantagem que se pode vir a revelar preciosa na luta pelo título e mantém-se no primeiro posto da tabela classificativa, enquanto que os dragões caem para terceiro e os leões para oitavo lugar.