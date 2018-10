Alice Powell pode estrear-se no GP de Abu Dhabi

Alice Powell, piloto britânica, poderá ter a sua estreia na F1 ainda este ano, no GP de Abu Dhabi, ao volante de um Caterham.

A jovem de 21 anos é patrocinada pelo avô, que, em conjunto com outros investidores privados, de acordo com a própria, lhe estará a tentar assegurar um lugar no maior escalão do desporto automóvel.

Alice Powell é já uma das mulheres mais bem sucedidas do desporto automóvel

Alice Powell, actualmente competindo na Fórmula Renault Asia, é uma das mulheres mais promissoras do desporto automóvel, e detém alguns recordes importantes: em 2010, tornou-se não apenas a primeira mulher a vencer uma corrida de Fórmula Renault no Reino Unido como a sagrar-se campeã da categoria, e em 2012, na GP3 Series, conseguiu o feito de ser a primeira mulher a pontuar na categoria.

A piloto britânica declarou-se muito entusiasmada: «Se eu pudesse correr nos treinos livres pela Caterham, isso seria incrível!», mas Powell parece consciente dos entraves que podem surgir: «Sei bem como são as coisas, e nunca sabemos verdadeiramente o que pode acontecer no desporto.»

Estreia de Powell pendurada por situação da Caterham

Terão, porém, de ser avultados os patrocínios reunidos pela britânica nascida em Oxford, uma vez que a Caterham, actualmente em administração e após ter falhado os GPs dos EUA e Brasil, tendo lançado uma campanha de crowdfunding para poder competir na derradeira prova da época, em Abu Dhabi. Das £2,350,000, a equipa conseguiu cerca de 52%, com aproximadamente dois dias para que o prazo estabelecido termine.

A última mulher a entrar no campeonato mundial de F1 foi a italiana Giovanna Amati, em 1992, mas, sem ter conseguido qualificar-se para nenhuma das três primeiras corridas da temporada, foi substituída por Damon Hill na Brabham. Actualmente, Susie Wolff é a única mulher ocasionalmente vista dentro de um monolugar de F1, como piloto de testes da Williams.