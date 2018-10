Jesus das 200 glórias

A 11 de Fevereiro de 2012, Jorge Jesus festejou uma centena de vitórias enquanto treinador encarnado, em jogo ante o Nacional da Madeira. Na altura, afirmava: «Gostava de daqui a um ano ou dois festejar a vitória 200». O desejo foi concretizado, duas épocas depois, frente ao mesmo rival. Em casa do Nacional, no passado domingo, Jesus festejou a sua vitória nº200, marca conseguida ao longo de seis épocas na Luz.

Chegado em 2009, e disputadas 286 partidas de águia ao peito, tornou-se no técnico do Benfica com mais vitórias angariadas ao emblema, a contar com todas as competições. Superada já estava a anterior melhor marca, com assinatura de Janos Biri, que detinha 194 jogos felizes. Contudo, quanto a estatísticas de eficácia, que relacionam o número de partidas jogadas e as que resultaram na conquista de três pontos, Jesus ainda figura como 12º entre o lote dos treinadores encarnados.

Na apresentação de resultados do actual treinador, a taxa de eficácia é de 69, 69%, sendo que o 1º posto na história do clube é ocupado por Caiado, que em 1962 só orientou um jogo e resultou em vitória. Depois, seguiu-lhe, em cronologia e eficácia, Lojos Czeizler, que orientou o clube em 1963/64 no total de 41 encontros, dos quais 80,49% foram vitoriosos.

Por superar, está ainda a história dos emblemas rivais, embora esse feito possa ser concretizado ainda por esta época. No Sporting, o treinador máximo na angariação dos três pontos foi Joseph Sazbo, com 206 jogos ganhos. Acima, está José Maria Pedroto, a recolher 213 festejos para o Futebol Clube do Porto.

Toni, ex-técnico da casa, destacou, a propósito, o primeiro dia de Jesus na Luz, «que marcou o seu percurso ao assumir que chegava para ser campeão», sendo que a 200ª vitória «é reflexo da sua qualidade e competência».