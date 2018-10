Foto: Fábio Poço/Global Imagens Gaitán renova com o Benfica até 2018

O extremo argentino assinou a renovação no início da semana e prolongou o vínculo com o Benfica até 2018. O novo contrato aumenta o salário do jogador e desce a cláusula de rescisão de 45 para 35 milhões de euros.