Portugal x Arménia: calculadora de fora da convocatória

Pela primeira vez em muitos anos, a seleção de todos nós parece ter todas as condições para encarar tranquilamente a fase de apuramento para o Europeu. Com apenas 2 jogos disputados, os lusos poderão em caso de triunfo diante da Arménia ultrapassar a Dinamarca e a Albânia, assumindo nesse cenário a merecida liderança do grupo I da fase de apuramento para o Euro 2016. Para chegar a França, CR7 e companhia dependem apenas de si mesmos e assim podem substituir a habitual calculadora pelos tiros certeiros que se esperam já frente aos Arménios.

Marcar passagem para França é simples: basta ganhar!

Os agora comandados de Fernando Santos encaram com confiança a partida frente à Arménia e com apenas 2 jogos disputados precisam de 3 pontos para destronar os atuais líderes Dinamarca e Albânia (que levam já 3 jogos no grupo).

No passado mês de outubro, a UEFA decidiu punir a Albânia e a Sérvia com a perda de 3 pontos. Esta decisão foi totalmente benéfica para a seleção nacional, que na prática acaba por anular o desaire diante dos albaneses. Com um jogo a mais que Portugal, Dinamarca e Albânia dividem a liderança e somam 4 pontos em 9 possíveis, logo seguidos dos lusitanos em 3º com dois jogos de que resultaram 3 pontos em 6 possíveis. Em suma, as contas para a equipa das Quinas são simples: para excluir de vez a calculadora do banco de suplentes basta balançar as redes arménias e assumir de uma vez por todas o estatuto de favorito a vencer o grupo.

Vitórias lusas frente à Arménia e à Sérvia poderão significar o apuramento

Dos 24 pontos em disputa, equivalentes a 8 partidas, Portugal, que irá disputar os próximos dois jogos em casa (Arménia e Sérvia), poderá em caso de vitórias nestes jogos adicionar 6 pontos aos 3 já conquistados o que, tendo em conta que este fim-de-semana Dinamarca e Sérvia se irão encontrar, poderá significar uma mais-valia para os lusos, que poderão alcançar a liderança já esta jornada.

Para a equipa das Quinas, alcançar o primeiro lugar é o principal objetivo, mas neste novo modelo de apuramento o segundo lugar garante automaticamente a classificação para a fase final do Europeu. Isto significa que, para além da conjugação favorável do calendário, também este novo sistema acaba por beneficiar a seleção de todos nós. O tiro certeiro de CR7 na Dinamarca fez com que os lusitanos conseguissem superar o terreno que na teoria lhes iria causar mais problemas. Isto significa que, tendo Portugal apenas dois jogos disputados e tendo os próximos dois no seu reduto, as probabilidades de Portugal garantir o segundo ou primeiro lugar são elevadas, cabendo aos comandados de Fernando Santos desenhar uma caminhada tranquila como já há muito não se verificava.

Para além de Portugal, a equipa mais forte é na teoria a Dinamarca, mas para consolidar esse favoritismo os dinamarqueses têm de bater os sérvios obrigatoriamente este fim-de-semana, uma vez que a Albânia, que não irá entrar em campo esta jornada, leva também 3 partidas e 4 pontos, sendo a principal rival da selecção nórdica. A Sérvia e a Arménia estarão à partida um pouco excluídas destas contas de apuramento, mas como no mundo do futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira, tudo poderá acontecer.

Consulte abaixo a tabela do grupo I de apuramento para o Campeonato Europeu de 2016.