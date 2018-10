Jonathan Silva estreou-se na selecção argentina

Minuto 75 no Boleyn Ground em Londres, o seleccionador argentino Tata Martino vira-se para os seus suplentes e chama um jovem de 20 anos, de seu nome Jonathan Silva. O defesa do Sporting olha à sua volta para perceber com quem fala o técnico das pampas, e só quando este o chama pela segunda vez é que Jonathan percebe que de facto é ele o escolhido.

Assim, à passagem do minuto 76, o defesa do Sporting substitui Ansaldi e estreia-se com a camisola principal Argentina.

O comportamento inicial de Jonathan indicavam a ansiedade característica da situação; aos 81 minutos um atraso curto para Romero, obrigou o guarda-redes argentino a aplicar-se e evitar um lance de perigo para a sua equipa. O jovem leão pediu desculpa, Romero esticou o polegar, estava tudo bem.

A partir daí Jonathan Silva soltou-se das amarras do nervosismo e começou ao ataque; numa das suas subidas, pediu a desmarcação de Messi, o astro argentino não correspondeu. Até final o defesa sportinguista mostrou grande entrega e dedicação, procurando aproveitar a oportunidade que lhe foi concedida...tal como fez no Sporting. No que diz respeito a números, registo para 7 passes certos, 1 cruzamento e 3 recuperações de bola.

Ao jogar os últimos minutos da partida diante da Croácia, Jonathan Silva é o primeiro jogador argentino presente no Mundial de sub-17 em 2011 a estrear-se pela equipa principal alviceleste.