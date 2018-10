Loris Karius novamente na rota da Luz

Loris Karius, guarda-redes alemão de 21 anos que actualmente defende as redes do Mainz, e que no passado defeso esteve perto de rumar ao Benfica, poderá vir a a acordar um contrato com os encarnados já no decorrer do próximo mês de Janeiro, altura em será livre de iniciar conversações com os clubes interessados na contratação dos seus serviços.

Ao que tudo indica, o jovem germânico poderá rumar aos encarnados no final da presente temporada a custo 0, já que termina contrato com o Mainz em Junho de 2015, sendo que até ao momento não foi acordada qualquer proposta de renovação. Recorde-se que no passado mês de Agosto, o atleta rejeitou um contrato tentador das águias, justificando na altura a sua decisão, com base no facto de se sentir bem no Mainz, e de considerar que a sua evolução no clube ainda não chegara ao fim.

Ainda assim, o clube da Luz mantém em mente a contratação do jovem alemão, motivada pela provável saída de Artur Moraes no final da temporada. Recorde-se que o brasileiro termina contrato com os encarnados em Junho de 2015, sendo que também não deverá renovar.

Muito recentemente, o Sport Blid, jornal alemão, voltou a colocar Karius na rota das águias. Ainda assim, a aquisição do seu passe não deverá ser tarefa fácil, visto que ao que tudo indica, clubes com elevado estatuto europeu, estarão igualmente a acompanhar de perto a evolução do jovem internacional sub-21 alemão.