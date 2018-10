Portugal x Arménia

Da nossa parte, é tudo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade!

A verdade é que a caminhada está cada vez mais curta. Portugal assume a 2ª posição, mas a Dinamarca tem um jogo a mais.

Grande destaque também para Bosingwa que mostrou merecer a titularidade.

Destaque ainda para as 3 grandes penalidades que ficaram por marcar a favor de Portugal, mas a verdade é que a vitória acabou por ser o resultado final.

Noite brilhante para Raphael Guerreiro, noite de má sorte para Éder que esteve muito longe de conseguir acertar com a pontaria.

Ronaldo voltou a ser o marcador de serviço e acabou por fazer história mais uma vez.

Ricardo Quaresma voltou a fazer brilhar.... Depois da entrada do homem do FC Porto o golo apareceu.

Portugal é segundo no grupo I! Com 6 pontos e depois de um jogo que esteve longe de ser brilhante a vitória foi garantida.

FINAL DO JOGO

90+4' Amarelo para Arzumanyan por falta sobre Quaresma,

90 +2' Amarelo para William Carvalho por falta sobre Movsisyan.

4 minutos de compensação.

89' Éder!!! Bola no poste! Não é mesmo a noite de sorte no avançado português....

88' SUBSTITUIÇÃO: Sai Nani entra William Carvalho.

87' Depois de uma asneira de Pepe, valeu Patrício. Foi por pouco que a Arménia não marcou.

85' ÉDER!!!!! Foi por tão pouco. Ronaldo esperou, cruzou, Éder chegou... e falhou! De frente para a baliza!

85' Remate forte de Nani, mas acabou por sair ao lado.

83' SUBSTITUIÇÃO: Sai Mkrtchyan entra Pizzelli .

83' O jogo está repartido. A Selecção das Quinas tem de estar muito atenta.

21.042 espectadores no Estádio do Algarve.

80' Que brilho! Quaresma e Ronaldo dão outra alegria em campo. A dupla parece inabalável.

79' Portugal vai controlando o jogo, nas bancadas pede-se o segundo golo.

77' SUBSTITUIÇÃO: Sai Yedigaryan entra Sarkisov.

75' Grande passe de Quaresma para o outro lado do campo. Estava lá Ronaldo que acabou por combinar com Bosingwa, este devolveu ao Potugês que quis assistir Raphael Guerreiro, mas estava desatento o defesa português.

Ronaldo!!! Haja Quaresma! Entrou o mágico, a jogada nasceu e o golo apareceu! Está feito. Quaresma chegou, correu, cruzou e venceu. 1-0 e Portugal é agora lider do grupo. Ronaldo é eleito como o melhor marcador de sempre em campeonatos europeus! Mais um recorde para o português!

71' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL!

No outro jogo a Dinamarca já alterou o marcador e vence por 2-1 a Sérvia.

70' SUBSTITUIÇÃO: Sai Danny entra Quaresma.

68' Amarelo para Danny.

68' Atirou Ronaldo... para a defesa de Berezovski. Quaresma também está pronto para entrar!

66' Contra a barreira... foi por pouco.

65' Portugal permanece a insistir, mas continua a faltar a finalização... Livre para Portugal à boca da grande área, bem ao jeito de Ronaldo.

62' SUBSTITUIÇÃO: sai Ghazaryan entra Manucharyan.

60' Portugal continua a insitir na permanência nos últimos 30m do campo. Pepe cruzou, Ronaldo cabeceou, mas Berezovski acabou por defender..

59' Mais uma grande penalidade por marcar a favor de Portugal... Éder foi derrubado na grande área!

João Mário segue para o aquecimento.

56' Muita confusão na grande área depois de uma jogada iniciada em Raphael Guerreiro. Muitos nervos à mistura....

56' SUBSTITUIÇÃO: Sai Postiga, entra Éder.

55' Grande jogada de Nani! Em velocidade o extremo do Sporting ganhou aos laterais arménios e cruzou para a área, mas Berezovski estava muito atento.

54' Remate de Nani pelo meio, mas a bola saiu muito ao lado da baliza contrária...

Éder está pronto para entrar.

52' Grande cruzamento de Bosingwa da direita para esquerda.... chegou Nani, mas no cuzamento o guarda-redes da Arménia estava atento.

52' Tudo perfeito! Passe de Tiago... Ronaldo ganhou velocidade, mas estava em fora de jogo.

50' Nani bateu para o coração da grande área, apanhou o guarda-redes da Arménia.

49' Grande passe de Postiga por cima da defesa da Arménia, Ronaldo não chegou a tempo.

48' Grande jogada de Danny, mas perdeu o norte e a Selecção da Arménia acabou por recuperar a bola.

46' Grande abertura de Moutinho... não chegou a tempo Nani.

Quaresma, Éder e André Gomes no aquecimento.

Inicio do segundo tempo

Não saiam daí! Já regressamos para o segundo tempo!

Tudo em aberto para este segundo tempo. Durante os primeiros 45 o destaque vai para Raphael Guerreiro que no flanco esquerdo coneguiu ir somando oportunidade atrás de oportunidade.

Está lá a atitude, está lá a oportunidade, não está lá a finalização. Falta o apoio ao ataque português.

Intervalo

45' Nani cruzou.... Cortou a defesa da Arménia.

43' Grande contra-ataque português! Ronaldo cruzou a bola para o outro lado do campo, mas Ricardo Carvalho não chegou a tempo.

Dois centrais de Portugal amarelados, junta-se a eles Ricardo Carvalho.

42' Amarelo para Pepe por falta sobre Movsisyan.

41' Jogada bonita de Nani e Ronaldo, mas a defesa da Arménia estava atenta.

41' Remate de pé cheio de João Moutinho... foi por cima.

40' Postiga aproveitou o passe e até fez o remate, mas não teve o ângulo para o remate....

39' Fica por marcar uma grande penalidade a favor de Portugal por falta sobre Postiga na grande área.

35' Amarelo para Tiago por falta sobre Mkhitaryan,

34' Amarelo para Edigaryan por falta sobre Nani.

34' Cruzamento de Ronaldo à cabeça de Moutinho... a bola saiu por cima.

32' Falta velocidade à equipa portuguesa, a atitude está lá, falta é organização e velocidade. Pede-se magia, o jogo está a pedir Ricardo Quaresma.

31' ACORDA POSTIGA! Foi por muito, muito pouco!

30'Cruzamento de Raphael Guerreiro, tira a defesa da Arménia. Canto para Portugal.

28' Livre batido por Ronaldo.... a bater na barreira, é a segunda vez.

25' Que confusão! Ronaldo estava desmarcado, assistiu Raphael Guerreiro que se atrasou e deixou fugir a bola. No contra-ataque a Arménia foi veloz e valeu mais uma vez Patrício. Moutinho ficou queixoso no lance, era falta, mas o juiz da partida nada assinalou.

23' Aiaiai! Que grande oportunidade Ronaldo! Depois de Moutinho ter ganho a bola, fez o passe perfeito para Ronaldo... No primeiro pontapé a defesa foi com o peito, na recarga Ronaldo tentou o chapéu... foi pouco por cima.

22' Fica por marcar uma grande penalidade a favor de Portugal depois de uma falta sobre Danny.

21' Remate forte de Ghazaryan, mas a bola saiu ao lado. É preciso trabalhar a saída de bola do lado português. Faltam linhas de passe.

20' Esteve tãão perto! Danny aproveitou o cruzamento de Guerreiro e rematou... mas faltou força, Berezovski agarrou a redondinha sem problemas.

18' Mkhitaryan vai aproveitando... valeu a atenção de Patrício. A Arménia está a crescer.

15' DEFENDE PATRÍCIO! Foi por pouco, mas estava muito atento o guarda-redes português depois do livre de Mkhitaryan.

14' Amarelo para Ricardo Carvalho por falta sobre Mkhitaryan.

14' Ronaldo caiu na grande área, fica a reclamar grande penalidade o Capitão português.

12' Rui Patrício toca pela primeira vez na bola na partida. Tem sido um mero espectador do encontro, a equipa portuguesa está a ganhar nos flancos.

11' Danny bateu o canto, mas a confusão reinou na grande área da equipa visitante... faltou sorte.

Superioridade da equipa da Portuguesa, ainda assim o jogo demora a desenrolar devido ao modelo de jogo da equipa da Arménia.

8' Grande cruzamento de Danny pela esquerda, cortou Arzumanyan antes de Ronaldo chegar à bola.

6' Nani rematou, Tiago cabeceou forte, mas a bola acabou por sair por cima da baliza de Berezovski.

6' Esteve perto o golo de CR7, mas a bola saiu ao lado.

No outro jogo, a Sérvia já vence a Dinamarca.

3' Livre para a Arménia, tirou Ronaldo no apoio à defesa.

2' Velocidade e um grande, grande cruzamento de Guerreiro, a bola acaba por chegar à grande área, mas tirou a tempo a equipa visitante.

1' Grande abertura de Moutinho para Ronaldo, tira a Selecção da Arménia.

Inicio da partida !

19:43. É tempo de se ouvir A Portuguesa no Algarve!

19:41. Já se ouve o hino nacional da Arménia.

19:40. As equipas já subiram ao relvado!

19:30. Aquecimento terminado, as equipas regressam ao balneário. O jogo está quase a começar!

19:23. Já a Selecção da Arménia jogará em 4x1x4x1.

19:22. Relembramos que a Selecção Portuguesa jogará em 4x3x3.

19:19. Já aquecem as equipas no Algarve.

19:04. No banco da Arménia: Beglaryan, Kasparov, Mkoyan, M. Voskanyan, Pizzelli, Hambartsumyan, Simonyan, Sarkisov, Aslanyan-Mamedov, Karapetian e Manucharyan.

18:55. Arménia: Berezovski; Hovhannisyan, Haroyan, Arzumanyan, T. Voskanyan e Hayrapetyan; Mkhitaryan, Mkrtchyan, Artur Edigaryan e Ghazaryan; Movsisyan.

18:54. No banco: Beto, Anthony Lopes, Bruno Alves, Fonte, Tiago Gomes, Cédric, William Carvalho, André Gomes, João Mário, Éder, Vieirinha e Quaresma.

18:51. Várias surpresas no onze de Fernamdo Santos. William Carvalho foi um dos que ficou no banco, Bosingwa acabou por tirar a titularidade a Cédric, Ricardo Carvalho entrará de inicio e fará a dupla ao centro com Pepe e Danny jogará a meio-campo, embora mais à frente, com Tiago e João Moutinho.

18:50. Portugal x Armenia: Rui Patrício; Bosingwa, Pepe, Ricardo Carvalho e Raphael Guerreiro; João Moutinho, Danny e Tiago; Nani, Postiga e Cristiano Ronaldo.

18:49. Já temos onze da Selecção Portuguesa!

18:30. Cristiano Ronaldo está em grande forma, autenticamente imparável, quebrando recordes e acumulando golos pelo Real Madrid. Será a grande estrela de Portugal, ao passo que, pelo lado da Arménia, a grande coqueluche será o jogador do Borussia Dortmund, Henrik Mkhitaryan.

18:10. Depois de experimentar o modelo 4-4-2 losango, Fernando Santos deverá regressar hoje ao sistema táctico 4-3-3, reforçando o meio-campo com um tridente nuclear. Ricardo Carvalho deverá manter a confiança do seleccionador, havendo forte possibilidade de Bosingwa saltar para o onze titular. William Carvalho deverá ser o pivot defensivo; no ataque, Postiga ou Éder são as fortes hipóteses para alinhar de início.

17:55. Nas outras duas partidas, que terminaram em empates, registou-se um empate a zeros, em 1996, e um empate 1-1 em 2007. Nesse encontro, a selecção da Arménia, jogando em casa, esteve em vantagem no marcador depois de um golo de Robert Arzumanyan. Cristiano Ronaldo empatou a partida à passagem do minuto 37.

17:45. Na segunda vitória de Portugal, verificada na último jogo disputado entre Portugal e Arménia, a selecção lusa venceu por 1-0, em casa, com um golo do avançado Hugo Almeida, à passagem do minuto 42. O jogo fez parte da Qualificação para o Europeu 2008.

17:35. A primeira vitória de Portugal sobre a Arménia verificou-se a 20 de Agosto de 1997, num jogo a contar para a Qualificação para o Mundial 1998. Com golos de Domingos Paciência, Luis Figo e Pedro Barbosa, Portugal bateu a Arménia, que marcou um tento por Éric Assadourian.

17:25. O histórico de confrontos entre Portugal e Arménia dá vantagem a Portugal, já que nunca a selecção da Arménia bateu a selecção lusa. Contam duas vitórias portuguesas (uma na Qualificação para o Mundial 98 e outra para o Euro 2008), e dois empates (também para as mesmas fases de qualificação). Este será o quinto desafio entre as duas selecções.

17:15. Entre a partida inaugural da fase de Qualificação do Euro 2016 e a vitória diante do Dinamarca, Portugal jogou uma partida amigável frente à selecção organizadora do Euro 2016, a França. Em solo gaulês, a França bateu Portugal por 2-1, com golos de Benzema e Pogba, contra um tento apenas de Portugal, marcado por Quaresma, de grande penalidade.

17:05. A Arménia tem apenas um ponto, tal como a Sérvia. Esse ponto foi obtido precisamente diante da selecção sérvia, na segunda jornada da fase de Qualificação: 1-1 com golos de Robert Arzumanyan e de Zoran Tosic. O golo do extremo sérvio surgiu em cima do minuto 90, estragando a festa à formação albanesa, que se preparava para festeja os 3 pontos.

16:55. Será o primeiro jogo de Fernando Santos enquanto timoneiro da selecção comandando as tropas em solo português. Na convocatória do novo seleccionador destacam-se as chamadas de Raphael Guerreiro, jovem do Lorient que se estreia na selecção A, e de Bosingwa, lateral experiente que regressa às opções de Portugal depois de vários anos de afastamento.

16:45. Portugal realizou até agora dois jogos nesta fase de apuramento, um com o actual ex-seleccionador e outro com o novo seleccionador nacional, Fernando Santos, que se estreou com uma vitória na Dinamarca. Uma derrota e uma vitória, com um saldo de um golo marcado e um golo concedido. Em caso de vitória, Portugal somará hoje 4 pontos e igualará a Dinamarca e a Albânia no topo do grupo I.

16:35. A selecção portuguesa tem neste momento 3 pontos, fruto da vitória contra a Dinamarca, surgida nos últimos instantes da partida. Uma vitória arrancada a ferros com um desfecho dramático para a selecção da casa: Ricardo Quaresma cruzou pela direita e Cristiano Ronaldo cabeceou para dentro da baliza dinamarquesa, dando os primeiros pontos a Portugal.

16:25. Quarta jornada, com Portugal a respirar melhor do que no arranque da fase de Qualificação para o Euro 2016. De recordar que a selecção portuguesa entrou de forma desastrada na fase de apuramento, com uma derrota em Aveiro contra a selecção da Albânia. O resultado inesperado custou a demissão do seleccionador de então, Paulo Bento.

16:15. Seja bem-vindo ao Estádio do Algarve, palco da partida da quarta jornada da fase de Qualificação para o Euro 2016, Portugal x Arménia em perspectiva, para ser acompanhado aqui, em Vavel.com; siga connosco o minuto a minuto da partida, grátis.