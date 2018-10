Maxi Pereira com futuro incerto

O jogador encarnado, de 30 anos, acaba, no final da época presente, o contrato com o Benfica, clube que representa desde 2007.

O Uruguaio poderá assinar por outro clube já a partir de Janeiro, caso o clube das águias não avance com a renovação. Maxi Pereira será um jogador livre dentro de pouco tempo (poderá negociar propostas em Janeiro) e, de momento, depara-se com uma inexistência de negociações e, visto que ainda não foi notificado face à renovação com o Benfica, o seu agente, Paco Casal, estará a tratar do seu futuro.

No entanto, apesar da renovação parada, o jogador encarnado parece querer permanecer no clube que representa há mais de sete anos, não apontando para o fator financeiro como um entrave.