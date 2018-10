Haas contrata adjunto para a equipa de F1

Borland, de 43 anos, é um engenheiro com mais de 20 anos de experiência em sitios como a CART e a NASCAR, onde está desde 1999, primeiro com a Penske, onde foi engenheiro de Ryan Newman, e depois, em 2006, passou pela equipa de Michael Waltrip, antes de ir para a Stewart-Haas no ano seguinte, onde tem estado desde então.

Borland é reforço técnico de peso

«A Formula 1 é, certamente, muito mais técnica, e eu acho que Borland está à altura do desafio», começou por dizer Haas em entrevista à Motorsport.com. «Ele vem fazendo isso há muito tempo (...), e eu olho para a Fórmula 1, como em 2015 teremos um ano inteiro para aprender como esses carros são construídos. Eu já tinha um par de oportunidades para ver como é feito e é tudo muito fascinante.»

«Isso vai dar-nos a oportunidade para trazer alguns dos nossos membros da NASCAR e dizer: "Aqui está uma oportunidade para aprender algo novo, e pode aplicar-se isso à Fórmula 1 e vice-versa".O pessoal da Ferrari também está muito interessado na forma como fazemos as coisas por aqui», concluiu o norte-americano.

A Haas estará na Formula 1 em 2016, com motores e tecnologia provenientes da Ferrari, e não se sabe ainda se fabricará os seus próprios chassis ou os encomendará à Dallara.