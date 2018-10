Bruno Lopes abandona o Estoril

Bruno Lopes já não está ao serviço do Estoril. O avançado brasileiro de 28 anos requisitou à direcção canarinha a antecipação do fim do vínculo de empréstimo que o ligava ao clube, contrato esse que terminaria em Dezembro próximo. O jogador invocou razões pessoais e o Estoril acedeu às suas pretensões.

Natural de Curitiba, Bruno Lopes ingressou no Estoril na temporada de 2013/2014, emprestado pelos japoneses do Albirex Niigata. O jogador marcou sete golos ao serviço do clube canarinho antes de colocar um ponto final na ligação. Irá ficar sem clube e livre para negociar propostas, já que o seu contrato com o Niigata irá também desintegrar-se no vindouro mês de Dezembro.

«Sempre esteve previsto que a minha ligação ao Estoril terminasse em dezembro, já que nessa altura também termina a minha ligação ao clube japonês que me emprestou. Devido a razões da minha vida pessoal, porque fui pai há pouco tempo, pedi à diretoria do Estoril para antecipar a minha saída do clube em um mês», explicou.