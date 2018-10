Portugal: Capitão Ronaldo bate novo recorde em noite de dificuldades

Portugal defrontou a Arménia num jogo em que a vitória era fundamental para o apuramento do Europeu 2016. A equipa das quinas acabou por conseguir um resultado positivo apesar das dificuldades em chegar à baliza e em concretizar. A vitória por 1-0 foi suficiente para colocar Portugal no segundo lugar do grupo, logo atrás da Dinamarca que tem mais um jogo.

A Arménia parecia um adversário que não iria causar muitos problemas à selecção nacional porém a forma como se posicionou no terreno, a forte vertente defensiva da equipa e o guarda-redes foram factores fundamentais para os difíceis momentos pelos quais Portugal passou na chegada ao golo.

O seleccionador Fernando Santos antecipou a dificuldade do jogo na conferência de imprensa afirmando que «este adversário já provou, nos últimos dois jogos, que é um adversário perigoso». O treinador avisou ainda que não era possível contar com um resultado avultado porém «há uma coisa que sei: temos de correr no mínimo tanto quanto eles. Só assim poderemos ganhar e eu acredito que vamos ganhar.»

Ao longo do jogo a equipa portuguesa teve oportunidades de golo claras, quer na primeira parte, quer na segunda antes da concretização mas as dificuldades em colocar a bola na baliza mantinham-se. Com a entrada de Quaresma a equipa das quinas ganhou imprevisibilidade e chegou ao golo. O jogador do Porto foi verdadeiramente relevante na construção do golo português, 2 minutos após entrar em campo, na jogada de ataque seguinte brilha ao receber a bola na área e rematar. A bola acaba por não entrar mas chega aos pés de Nani que serve Cristiano Ronaldo e o capitão não falha no momento de marcar.

O golo português trouxe uma estabilidade à equipa, fez o capitão português bater mais um recorde pessoal e torná-lo no melhor marcador de sempre em Europeus, com 23 golos em 37 golos, contando com qualificações e fases finais.

O golo do capitão Ronaldo tranquilizou a equipa e consolidou a conquista dos três pontos, numa altura em que as bancadas do Estádio do Algarve desesperavam pela confirmação da superioridade clara de Portugal sobre a débil mas atrevida Arménia, que não se rogou a contra-atacar, quase sempre pelos pés do talentoso Henrik Mkhitaryan.

O resultado acabou por se manter inalterado até ao final da partida e Portugal alcançou os três pontos fundamentais que o colocam numa situação bastante favorável para seguir em frente e passar à fase seguinte. O próximo jogo da qualificação de Portugal será frente à Sérvia a 29 de Março de 2015.