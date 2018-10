Dick Advocaat demite-se da selecção sérvia

Quatro meses apenas foi o tempo de estadia de Dick Advocaat à frente da selecção da Sérvia: o conceituado e experiente treinador holandês demitiu-se ontem, depois da derrota da selecção sérvia diante da Dinamarca, por 3-1. Embaraçado com os maus resultados, Advocaat, de 67 anos, decidiu abandonar o cargo.

A Sérvia, competidora do Grupo I de Qualificação para o Euro 2016 (o mesmo grupo que Portugal), está, depois da derrota frente aos dinamarqueses, na última posição da tabela, a par da selecção da Arménia - ambas as formações têm apenas um ponto amealhado.

Dick Advocaat, que construiu a sua carreira técnica através de passagens por clubes como PSV, Rangers, Borussia Monchengladbach, Zenit e AZ Alkmaar e por várias selecções nacionais (como a Holanda, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul e Rússia), terá desistido do cargo devido ao sentimento de desilusão causado pela má campanha da Sérvia.

No jogo da passada Sexta-feira, a Sérvia até começou com o pé direito, marcando logo aos 4 minutos pelo extremo Tosic. A reacção da Dinamarca foi terminante e acabou com a esperança sérvia em resgatar os primeiros 3 pontos da Qualificação - um golo do central Simon Kjaer e um bis do avançado Bendtner fixaram o resultado em 1-3 no Estádio FK Partizan.