Ricardo Costa joga actualmente no Al-Sailiya do Catar, mas e apesar de não estar ainda confirmado, o regresso ao Boavista no mercado de inverno é quase certo.

Com 33 anos, o internacional português fez a sua formação no Bessa antes de rumar ao Porto onde teve a sua primeira experiência como sénior. Seguiu-se depois a passagem pelo estrangeiro, onde actuou por Wolfsburgo, Lille e Valência.