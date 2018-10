Dinamarca vence Sérvia e coloca-se no topo da classificação

A selecção Dinamarquesa foi Sexta-Feira, dia 14, a Belgrado bater a selecção da casa por 3-1 e fixou-se no primeiro lugar do Grupo I de qualificação para o Euro 2016.

Num jogo em que não estava presente qualquer adepto, devido aos incidentes do jogo frente à Albânia, os Sérvios até entraram bem. Logo a abrir a partida, Tosic fez o 1-0, resultado que se manteria até ao fim da primeira parte.

No entanto, na segunda parte, os Nóridcos estavam dispostos a alterar a história do jogo. O avançado do Wolfsburg, Nicklas Bendtner, repôs a igualdade aos 15 minutos da segunda parte. Pouco tempo depois, aos 62, foi a vez do central Kjaer cabecear para o fundo das redes. Estava feita a reviravolta.

Tempo ainda para Bendtner bisar, aos 85, establecendo o resultado final em 3-1.

No final da partida, a Dinamarca somou mais 3 pontos, tendo agora 7 pontos em 4 jogos, 1 ponto a mais que Portugal (que no entanto tem menos um jogo). Ja a Sérvia somou apenas 1 ponto e o mau arranque de qualificação já ditou o afastamento de Dick Advocaat do comando da Selecção.