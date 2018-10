Paul Scholes: médio lendário comemora 40 anos de vida

Paul Scholes faz hoje 40 anos. Nascido em Salford e antes de mudar-se para Langley, era muito bom em cricket e futebol. Tornou-se profissional aos treze anos e treinou pela primeira vez pelo Manchester United aos catorze depois de ter sido "descoberto" por um "Scout" na sua escola.

Durante toda a sua carreira jogou pelo United e quase sempre na mesma posição, a de médio centro que também defende ou seja o chamado "box to box". Bom no passe, boa capacidade de "ler o jogo" e remate eficaz, assim se pode defenir as capacidades futebolisticas de Scholes. Fez parte da nova "safra" detalentos que emergiram com David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt e os irmãos Neville - Gary Neville e Phil Neville, em meados de 1990.

No seu primeiro jogo de campeonato marcou contra o Ipswich Town, também foi importante na vitória na Liga dos Campeões de 1998–99 embora não tenha jogado a final contra o Bayern de Munique porque estava suspenso. Foi criticado pelo seu registo disciplinar em que juntou mais de 120 cartões amarelos e viu o vermelho por dez vezes. De todos os jogadores que fizeram parte do plantel do United encontra-se na terceira posição com mais jogos pelo clube (718) e na décima posição de melhor marcador (155).

A 31 de maio de 2011 anunciou a sua retirada do futebol, mas no dia 7 de janeiro de 2012 Scholes anunciou o seu retorno aos relvados para ajudar os "Diabos Vermelhos" a pedido do técnico Alex Ferguson, que sofreu com uma série de lesões entre os jogadores da sua posição. A sua volta aconteceu no dia 8 de janeiro, no clássico contra o Manchester City, pela Taça de Inglaterra, vencido por 3-2 . No dia 14 voltou a jogar na Premier League fazendo um golo e colaborando na vitoria de 3–0 contra o Bolton Wanderers United.

Pelo Manchester United ganhou a Premier League em 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11 e 2012–13, a Liga dos Campeões em 1998–99 e 2007–08, o Campeonato Mundial de Clubes em 2008-09, a Taça Intercontinental em 1999-00, a Taça de Inglaterra em 1995-96, 1998-99 e 2003-04, a Taça da Liga em 2006-07 e 2009-10 e a Supertaça em 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2007-08, 2008-09 e 2010-11.

Na selecção jogou por 66 vezes e marcou 14 golos, tendo a sua estreia acontecido num jogo de carácter particular contra a África do Sul em 1997 e anunciou a sua aposentadoria após o Euro 2004, onde marcou um golo contra aselecção croata ainda na fase de grupos. Ao contrário do acontecido no Man. United não voltou.

Retirou-se no fim da temporada 2012-13 e fez o seu último jogo contra o West Bromwich Albion, na mesma época em que Alex Ferguson também se retirou. Neste momento é um dos donos do Salford City.