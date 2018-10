Benfica e Braga disputam central Vojislav Stankovic

Tem 27 anos e chama a atenção pelo seu metro e noventa, forte porte físico e agressividade - o sérvio Vojislav Stankovic está na mira de Benfica e SC Braga, que disputam o central do Partizan. A informação é avançada pelo próprio empresário do jogador, Dusan Milojevic.

«Stankovic é muito procurado, temos ofertas sobre a mesa de Benfica, SC Braga, Bordéus e Salzburgo, além de contactos de Espanha e Turquia», declarou o agente do defesa central do clube sérvio, citado pelo meio de comunicação italiano TMW.

O jogador, natural de Vranje, está no Partizan desde 2009/2010, época em que foi contratado ao OFK Belgrado. O Benfica verá no central portentoso uma solução competente para aumentar o leque de opções para o eixo central da defesa, que conta com Jardel, Luisão, César e Lisandro.

O Braga, atento ao mercado, estará a tratar de precaver potenciais saídas no eixo central da defesa - Aderlan Santos está na lista de vários clubes europeus.