Sporting garante Taça da Liga com júniores e reservas

No centro da polémica esteve, na temporada passada, o atraso na retoma da partida entre o FC Porto e o Marítimo, na fase de grupos da Taça da Liga - o Sporting, indignado com o desfecho da qualificação (FC Porto passou à fase seguinte, com um golo tardio nos descontos), prometeu, através da voz do presidente Bruno de Carvalho, boicotar a competição na temporada 2014/2015. E assim será.

O presidente leonino garantiu, na entrevista dada no passado dia 12, na Sporting TV, que o Sporting irá alinhar na Taça da Liga com os seus júniores e reservas, cumprindo assim a promessa feita anteriormente. Bruno de Carvalho reiterou a vontade de boicotar a prova, devido àquilo que considerou ser uma injustiça processual.

«Na Taça da Liga vamos jogar com júniores e da equipa B, mais o número mínimo de jogadores da equipa principal exigido no regulamento», afirmou o presidente dos Leões. De relembrar que enquanto se jogava o Penafiel x Sporting, disputava-se (supostamente à mesma hora) o FC Porto x Marítimo, numa jornada que decidiria a passagem à fase a eliminar - o jogo do Dragão, atrasado cerca de 4 minutos, viu um desfecho eufórico, com um golo de Josué nos descontos, que colocou os azuis e brancos da ronda seguinte da Taça da Liga.