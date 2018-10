Camaronês Valéry Mézague encontrado morto em casa

Valéry Mézague tinha 30 anos, jogava actualmente na quarta divisão do futebol francês, numa etapa da vida profissional em que tentava revitalizar a carreira futebolística. Foi encontrado morto em sua casa, na cidade de Toulon, sendo ainda as causas do falecimento desconhecidas.

Natural de Marselha e formado na equipa do Montpellier, Mézague realizou a maior parte da sua carreira no campeonato francês, tendo, no entanto, experimentado a Premier League, quando, em regime de empréstimo, reforçou o Portsmouth. Na temporada 2011/2012 actuou pelo clube grego Panetolikos, regressando na época seguinte a Inglaterra, para jogar pelo modesto Bury.

Em França representou o Montpellier, o Sochaux, Le Havre, Vannes e Châtereoux. No Toloun Mézague tentava relançar a sua carreira - o mundo do futebol chora agora a morte do jogador internacional pelos Camarões (5 jogos).