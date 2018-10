Kobayashi voltará à Caterham em Abu Dhabi

Com a campanha de crowdfunding a ser um sucesso, a Caterham trata agora de enviar os seus carros para Abu Dhabi, no sentido de correr na última prova do ano, pelo que voltou a chamar os seus pilotos. Sinal disso é que o japonês Kamui Kobayashi, que tem vindo a ser o piloto da marca nesta temporada, confirmou ontem à noite, na sua página do Facebook, que estará presente.

«Estou feliz por competir com a equipa em Abu Dhabi. Não foram fáceis estas últimas semanas, por isso vai ser bom estar de volta no carro e trabalhar em conjunto com os membros da equipa Caterham F1.», escreveu o piloto nipónico de 28 anos. «Gostaria de agradecer aos fãs o apoio à equipa como eles têm dado. A equipa está a trabalhar no duro e não desiste nunca. Merecemos estar a correr em Abu Dhabi e estou muito feliz por poder correr novamente graças ao projeto de crowdfunding. Agora é a nossa vez de mostrar o que podemos fazer - vamos todos tentar dar o nosso melhor durante o fim de semana que temos pela frente e espero que possamos terminar a temporada com um resultado positivo para o futuro desta equipa», concluiu.

Quem forma dupla com Kobayashi?

Com esta confirmação, resta saber quem ficará com o lugar deixado vago pelo sueco Marcus Ericsson, que na passada quinta-feira rescindiu o contrato que o ligava à equipa inglesa. O alemão Andre Lotterer confirmou este fim de semana que foi sondado pela equipa para ficar com o lugar, enquanto que o espanhol Roberto Merhi é outra hipótese para poder correr no segundo chassis da equipa. Mas outros rumores apontam para que o lugar poderá ter sido tomado por Max Chilton, piloto da entretanto extinta Marussia.