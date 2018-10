André Almeida renova, Salvio é o senhor que se segue

O anúncio da celebração do novo contrato foi dado via Facebook, em primeira mão: André Almeida estendeu o vínculo com o Benfica até ao ano de 2019. Na Quinta-feira passada, o versátil jogador luso e o Benfica chegaram a acordo para prolongar o vínculo laboral durante mais um ano (anterior contrato terminava em 2018).

Esta renovação é tida como um prémio que corrobora a competência do médio polivalente, que ao longo do último ano sedimentou a sua importância no plantel encarnado e nas opções do técnico Jorge Jesus, que actualmente olha para Almeida como um activo complementar ao onze titular.

Na linha das renovações, o argentino Salvio será o senhor que se segue, querendo o Benfica blindar o jogador, protegendo-o da cobiça estrangeira. Quanto a Maxi, o futuro do lateral uruguaio continua incerto - a renovação está estagnada e o seu contrato termina no fim da presente temporada.