Argentina x Portugal

Quaresma voltou a fazer nova assistência para golo, depois da partida frente à Dinamarca. O jogador do Porto entrou ao intervalo e foi dos mais interventivos na selecção nacional. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão , . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A segunda parte sem Cristiano Ronaldo e Messi tirou ainda mais qualidade ao encontro, mas com a selecção sul americana a ser mais prática na hora de chegar perto das redes de Beto, com Portugal sempre na expectativa.

Portugal vence a Argentina com um golo do jovem lateral esquerdo Raphael Guerreiro já em tempo de compensação. Numa partida morna com pouco ritmo e onde os lances de perigo andaram sempre longe das balizas.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DE PORTUGAL SOBRE ARGENTINA 1-0!

90+1' GOOOOLLLLOOOOO DE PORTUGAL!!! Cruzamento de Quaresma e Raphael Guerreiro sozinho na área só tem de empurrar de cabeça.

82' Cartão amarelo para Lamela, por rasteirar Nani.

80' Oitenta minutos de jogo numa segunda parte marcada pelas muitas paragens devido às substituições em ambas as selecções. A Argentina sempre mais pressionante e com maior posse de bola, mas sem criar perigo. Quanto a Portugal a saída de Cristiano Ronaldo deixou a equipa ainda mais retraída em termos ofensivos e só esporadicamente surge perto da área.

77' Alteração para Portugal, saiu Tiago e entra William Carvalho.

73' Dupla substituição na Argentina, saíram Ansaldi e Pastore, entram Jonathan Silva e Pereyra.

65' Alteração para Portugal, saiu André Gomes e entra Adrien Silva.

64' Passe em profundidade de Mascherano e Gaitán de cabeça atirar ao lado.

61' Dupla substituição na Argentina, saíram Higuaín e Dí Maria entram Lamela e Tévez.

60' Bom remate de Dí Maria e Beto a defender com segurança.

56' Cartão amarelo para Tiago por pisar Mascherano.

51' Alteração para Portugal, saiu Tiago Gomes entra Raphael Guerreiro.

Na Argentina ao intervalo saiu Messi e entrou Gaitán.

Três alterações na selecção de Portugal ao intervalo, saíram Danny, Cristiano Ronaldo e Pepe, entram Quaresma, Éder e José Fonte.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE A ARGENTINA!

Para a segunda parte é de esperar que as alterações possam surgir nos dois lados, mas falta um golo para o jogo ganhar ritmo e maior espectacularidade.

Só perto da meia hora a selecção nacional atirou à baliza sul-americana num pontapé de Cristiano Ronaldo por cima da trave. No entanto esse parece ter sido o tónico que a equipa precisava, já que passou a sair mais vezes para o ataque e a circular a bola.

Primeira parte com a Argentina a entrar melhor e a ter duas situações de perigo por intermédio de Dí Maria e Messi. Portugal a ter sempre muitas dificuldades em ter posse de bola, nomeadamente o meio-campo sempre demasiado permissivo na disputa da mesma, e sem conseguir sair para o ataque.

INTERVALO NA PARTIDA, ARGENTINA E PORTUGAL EMPATADOS A ZERO!

45+1' Remate de Ansaldi para defesa atenta de Beto.

40' Quarenta minutos de jogo com Portugal a libertar-se mais para o ataque e a conseguir ter mais bola, perante uma Argentina que chega sempre facilmente até à área portuguesa.

33' Messi bate em força e a bola passa por cima da trave.

32' Cartão amarelo para João Moutinho por rasteirar Pastore. Livre muito perigoso a favorecer os argentinos, na meia lua descaído para a direita.

30' Cartão amarelo para Ansaldi por derrubar Cristiano Ronaldo.

28' Primeiro remate de Portugal num lance de perigo com Cristiano Ronaldo a driblar Biglia na área, mas atirar por cima da barra.

27' Cruzamento de Roncagglia e Pastore na marca de grande penalidade atira de cabeça, para defesa segura de Beto.

25' Com vinte cinco minutos de encontro nada muda com os argentinos a trocarem a bola, sem que agora levem a mesma até à baliza de Beto e Portugal a sentir os mesmos problemas em ter posse de bola e conseguir passar do seu meio-campo.

15' Quinze minutos de jogo com a Argentina a ter mais bola e com vários ataques à baliza portuguesa, enquanto Portugal joga na expectativa, mas com dificuldades em sair para o ataque.

10' Agora é Biglia que isola Messi que perante a saída de Beto remata cruzado, mas a bola sai ao lado.

5' Primeira situação de perigo com Dí Maria na zona de meia lua a rematar ligeiramente ao lado.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU PORTUGAL!

19:43. Toca o hino nacional da Argentina!

19:42. Toca o hino nacional de Portugal!

19:40. Cristiano Ronaldo e Messi a comandar as suas selecções na entrada das equipas no relvado.

19:30. Os jogadores regressam agora aos balneários para daqui pouco voltarem e darem início ao encontro, entre Portugal e Argentina.

19:10. As duas selecções já vão fazendo os exercícios de aquecimento no relvado de Old Trafford.

19:00. A Argentina vai alinhar com, Guzmán na baliza, quarteto defensivo com Roncagglia, Demichelis, Otamendi e Ansaldi, o meio-campo com Biglia, Pastore e Mascherano, e no ataque Messi, Dí Maria e Higuaín.

18:45. Portugal joga de início com, Beto na baliza, a defesa formada por Bosingwa, Bruno Alves, Pepe e Tiago Gomes, no meio-campo Tiago, João Moutinho e André Gomes, e na frente Nani, Danny e Cristiano Ronaldo.

17:50. O ataque tem sido, precisamente, a pecha da selecção portuguesa, que tarda em encontrar um avançado de créditos firmados - Éder leva mais de uma dúzia de aparições sem golos, enquanto a idade vai deixando Hugo Almeida e Hélder Postiga fora da órbita do futuro de Portugal.

17:20. A selecção da argentina tem um dos maiores e mais poderosos arsenais atacantes do mundo, com imensas opções para a frente de ataque: desde Higuaín a Tévez, passando por Messi, Aguero, ou pelos não convocados Lavezzi, Rodrigo Palacio; e pelos médios ofensivos Lamela, Pastore e Di María. O médio do PSG, Javier Pastore, poderá ser opção titular hoje, no onze de Gerardo Martino.

16:25. Onzes regularmente utilizados pelos seleccionadores de Portugal e Argentina:

16:10. José Fonte, Tiago Gomes e Adrien espreitam a oportunidade de se estrearem pela selecção portuguesa. José Fonte, central experiente do Southampton, tem merecido elogios pela forma como lidera a equipa, sensação da Premier League. Adrien, cérebro do Sporting, também tem estado em boa forma e poderá saltar para o onze luso.

16:00. Nem só Ronaldo regressa a Old Trafford: Nani, jogador emprestado pelo Manchester United ao Sporting, também fará o seu regresso ao teatro dos sonhos. O extremo tem dado nas vistas no Sporting e os rumores desportivos afirmam que o treinador Van Gaal estará interessado em fazer voltar o extremo formado nos Leões, já em Janeiro. Di María, jogador do United, será outros dos jogadores que jogará numa casa bem conhecida.

15:50. Cristiano Ronaldo vem numa senda vitoriosa de golos e excelentes exibições, rompendo recordes e caminhando sem competição para a vitória da Bola de Ouro. Ainda na partida contra a Arménia, Ronaldo marcou o golo decisivo que o tornou no melhor marcador de Europeus. Messi, apesar de jogar sempre a alto nível, passa por uma fase de menor fulgor físico.

15:35. Cristiano Ronaldo volta ao relvado que o viu despontar para o futebol internacional - em Old Trafford, casa onde passou seis anos da sua carreira, Ronaldo viveu grandes momentos: conquistou as primeiras ligas nacionais da sua carreira e até ergueu uma Liga dos Campeões com o emblema do Manchester United. Hoje voltará a pisar o palco dos sonhos, que abandonou em 2009.

15:25. A Argentina deverá alinhar com um trio de meio-campo composto por Enzo, Mascherano e Banega, Di Maria e Messi nas alas (Gaitán ainda é possibilidade), espreitando Tévez a entrada no onze, para o ataque, onde Higuaín também é forte hipótese. Jonathan Silva, que substituíu Rojo na convocatória, poderá voltar a merecer a confiança de Martino na lateral esquerda da defesa.

15:10. Portugal poderá colocar em campo o lateral Bosingwa, retornado às lides internacionais - o jogador voltou a representar a selecção na partida contra a Arménia. Ricardo Carvalho, repescado por Fernando Santos, é já líder da defesa; também Tiago é presença assídua no onze. Na lateral esquerda deverá voltar a pontificar o jovem Raphael Guerreiro, do Lorient, que se estreou frente à Arménia.

15:00. Em todas as outras seis partidas, a Argentina não foi derrotada por Portugal, tendo vencido cinco partidas e empatado uma, precisamente a primeira partida disputada entre as duas selecções, no remoto ano de 1928 - o embate terminou empatado a zeros. Na última vez que se defrontaram, a Argentina bateu Portugal por 2-1, com golos de Di Maria e Messi contra um de Cristiano Ronaldo, em 2011, num jogo de cariz amigável.

14:45. No registo da memória dos confrontos entre Portugal e Argentina, o domínio é totalmente dos alvicelestes: na totalidade dos sete encontros disputados, Portugal apenas venceu um, em 1972, por 3-1, com golos de Adolfo Calisto, Eusébio e Dinis II, pela Argentina marcou por Brindisi. A partida, da Taça da Independência, foi disputada no Estádio Marcanã, no Brasil.

14:20. Sob o comando de Martino, a Argentina disputou quatro jogos amigáveis, tendo vencido três e perdido um deles, contra o Brasil, por 2-0. As vitórias foram obtidas frente à Alemanha (4-2), Hong Kong (7-0) e Croácia (2-1). Os golos do duelo com os germânicos foram marcados por Di Maria, Lamela, Aguero e Fernández. Contra a Croácia, Messi e Ansaldi foram os autores dos golos; contra Hong Kong, houve bis de Gaitán, Messi e Higuaín, Banega marcou também.

14:10. Portugal realizou até agora três jogos sob o comando de Fernando Santos: o saldo regista uma derrota (num amigável, frente à França) e duas vitórias, a doer, para a Qualificação para o Euro 2016, contra a Dinamarca e Arménia, ambas pela margem mínima (1-0) e após muitas dificuldades técnicas. Portugal marcou três golos nesse período, sofrendo dois - Quaresma apontou um dos golos, Cristiano Ronaldo encarregou-se dos outros dois, frente a Dinamarca e Arménia.

13:55. A Argentina, por seu turno, vê consolidar-se o 4-3-3 que imperou no Mundial 2014, ainda na era de Sabella. Tata Martino deu continuidade à mudança, prosseguindo com o esquema táctico que privilegia um maior equilíbrio na zona central, com três médios - Enzo Pérez, do Benfica, tem sido presença assídua, ao lado de Banega e Mascherano.

13:45. Portugal está a passar por um processo de transformação, quer táctica quer dos próprios moldes da sua constituição: Fernando Santos introduziu a ideologia do 4-4-2 losango em oposição à vigência do 4-3-3 habitual da selecção. A ideia é dar mais poderio ofensivo a Nani e Cristiano Ronaldo, libertando suas movimentações e aumentando o raio de acção dos jogadores mais criativos e desequilibradores.

13:40. Este duelo terá também a particularidade de colocar frente-a-frente duas selecções que passam por períodos de renovação, encabeçados por dois novos técnicos que tomaram as rédeas dos países nos últimos meses. Tata Martino substituíu Sabella após término do Mundial 2014 (Argentina foi finalista derrotada) e Fernando Santos entrou após desaire de Portugal com a Albânia, no primeiro jogo da fase de Qualificação para o Euro 2016 - substituíndo Paulo Bento.

13:30. Esta partida tem o propósito de preparar as selecções para os seus respectivos embates oficiais (Portugal prepara o Euro 2016 e a Argentina a Copa América 2015) mas também tem como prato principal a mediática batalha entre os craques Cristiano Ronaldo e Leo Messi, alimentada pela imprensa desportiva. Os dois astros serão a atracção principal de um jogo que terá imensas estrelas no relvado, desde Di María, Higuaín, Mascherano, Aguero, passando por João Moutinho, Tiago ou Nani.

13:20. Sejam bem-vindos à transmissão do directo do jogo Argentina x Portugal, partida amigável que terá lugar no Estádio Old Trafford, casa do Manchester United, revisitada pelo ídolo Cristiano Ronaldo. Um jogo amistoso para acompanhar, minuto a minuto, grátis, em Vavel Portugal.