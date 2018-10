Quem pilotará o segundo Caterham em Abu Dhabi?

Contra todas as expectativas, a Caterham voou para Abu Dhabi. De facto, hoje a equipa de Leafield estava entre os escuderias que se atarefavam no paddock, no habitual setup às respectivas garagens. Dúvida persistente é, ainda assim, o nome do companheiro de Kobayashi na última prova da temporada.

Caterham e Kobayashi dizem "presente"

Depois de ter reunido fundos suficientes para participar no último GP da temporada (apesar de não ter atingido o objectivo da sua campanha de crowdfunding), a Caterham terá pelo menos mais uma hipótese de acenar com os seus monolugares verdes a potenciais compradores que possam manter a equipa em prova no ano de 2015.

Ainda que esteja já em Yas Marina, nem todas as dúvidas estão porém resolvidas para a Caterham. Na semana passada, a equipa inglesa anunciou que Kamui Kobayashi estava de regresso ao principal monolugar da marca, mas falta ainda confirmar quem, entre os vários nomes que têm surgido na imprensa, fará dupla com o piloto japonês.

Quem sucederá a Ericsson?

Na sequência de Marcus Ericsson (de partida para a Sauber) ter afirmado que não voltaria a vestir de verde em 2014, surgiram os nomes de Andre Lotterer, que entretanto recusou a proposta, e de Roberto Mehri, cujo agente afirmou ter contrato com a Caterham para substituir Kobayashi ou Ericsson no caso de algum dos dois pilotos deixar uma vaga aberta. Mehri parecia talvez o nome mais bem posicionado para ficar com o lugar, mas esta semana a Gazzetta dello Sport afirma que o piloto número dois dos ingleses será Max Chilton, piloto que correu esta temporada pela Marussia, até à declaração de falência da equipa. A experiência do piloto britânico poderá provar-se um factor decisivo para uma boa exibição que a Caterham pretende não ser de despedida.

À partida excluída da possibilidade de competir, Alice Powell poderá ainda assim ser vista dentro de um Caterham no próximo fim-de-semana, uma vez que um grupo de patrocinadores (incluindo o seu avô) estaria a tentar reunir as verbas necessárias para levar a jovem piloto inglesa (campeã de Fórmula Renault) a estrear-se na F1.