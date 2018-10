Southampton segue exibições do guardião Matt Jones

Matt Jones, guarda-redes titular do Belenenses, está a ser seguido atentamente pelo departamento de «scouting» do Southampton, clube inglês que tem feito, até agora, um surpreendente campeonato. Os «Saints» estão atentos às exibições do guardião inglês do Restelo, podendo o clube da Premier League avançar para a contratação do «keeper» já em Janeiro.

O Southampton, orientado pelo antigo craque holandês e ex-treinador do Benfica, Ronald Koeman, estará interessado em reforçar o sector da baliza, que conta apenas com um nome forte, o habitual titular Fraser Forster. O clube inglês irá voltar a analisar as performances de Matt Jones, de 28 anos, já na próxima jornada da Liga, com o Arouca.

Matt Jones chegou a Portugal para representar o Santa Clara, na temporada de 2009/2010, tendo depois dado o pulo para o histórico Belenenses depois de uma breve passagem pelo União da Madeira. Na terceira época com a Cruz de Cristo ao peito, Jones vê assim o seu mérito reconhecido - o guardião, formado no West Bromwich, é uma das peças essenciais do onze de Lito Vidigal e um dos pilares da subida do clube à Primeira Liga, em 2012/2013.