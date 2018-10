Nani não afasta a hipótese de regressar a Manchester em Janeiro

É certo que o Sporting já desmentiu a possibilidade de um hipotético regresso de Nani ao clube que o emprestou aos Leões, o Manchester United. Ainda assim, Nani, interrogado pela imprensa portuguesa quanto ao tal possível regresso aos «Red Devils», em Janeiro - Van Gaal parece estar interessado no retorno do extremo - foi dúbio na resposta e não negou tal cenário, adensando ainda mais as dúvidas quanto à sua continuidade.

«Regressar ao Manchester United em janeiro? Não sei, vamos ver... não digo que não...», declarou Nani após a partida entre Portugal e a Argentina, vencida pela turma portuguesa mediante golo do jovem lateral Raphael Guerreiro. A resposta, pouco assertiva, abriu a porta a um regresso a Old Trafford - possibilidade totalmente rejeitada pela direcção leonina.

O Sporting garante que o contrato de empréstimo (duração de uma temporada) será obrigatoriamente cumprido, conforme estipulado na letra do vínculo entre os Leões e o Manchester United. Em declarações ao jornal Record, fonte oficial do clube afirmou: «Não há nenhuma cláusula que permita a saída de Nani em janeiro. Além do mais, o Sporting não está disposto a negociar com o Manchester United o regresso antecipado do jogador».

Nani terá entrado em rota de colisão com a direcção do Sporting após as declarações públicas de Bruno de Carvalho sobre a exibição em Guimarães - o Diário de Notícias avançou inclusivamente com a possiblidade do presidente de Alvalade avançar com um processo disciplinar ao extremo, devido às suas declarações após a vitória contra o Schalke 04: «O futebol é um momento, não ganhámos e cada um tem a sua opinião. Temos de saber lidar com a derrota, pois faz parte do desporto. Quem não sabe perder, também não sabe ganhar», afirmou Nani.

As frases de Nani foram entendidas como uma resposta directa às críticas do presidente, algo que não terá, alegadamente, caído bem no seio da direcção leonina. A possível deterioração das relações entre o jogador e o presidente poderá estar na base da vontade do jogador em ponderar um regresso a Manchester.