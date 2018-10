Webber quer Button no WEC em 2015

Com a ida de Fernando Alonso para a McLaren sendo há muito um segredo conhecido no paddock, a dúvida que permanece é sobre a identidade do colega do espanhol proveniente da Ferrari. Com Kevin Magnussen a parecer ter vantagem, Mark Webber, ex-piloto de F1, pede a Jenson Button que troque a F1 pelo WEC.

Button ou Magnussen, quem fará dupla com Alonso?

O experiente Jenson Button somou 106 pontos na temporada, contra os 55 do seu companheiro, o estreante Kevin Magnussen, de apenas 22 anos. Contudo, o jovem dinamarquês apresentou-se sólido e com ritmo muito competitivo, sobretudo tendo em conta que esta é a sua primeira temporada no máximo escalão de velocidade automóvel. Esse facto poderá mesmo aliar-se aos 34 anos de Button, para quem o fim de carreira na F1 poderá começar a desenhar-se no horizonte. Com um piloto experiente como Alonso na escuderia, a McLaren poderá querer manter Magnussen como seu projecto de futuro.

É neste cenário que Mark Webber, que no final da época passada saiu da Red Bull e trocou a F1 pelo FIA World Endurance Campionship, incita agora Jenson Button a seguir-lhe os passos. Num tweet enviado na semana passada, o piloto australiano confessa o prazer que teria em partilhar a pista com o britânico, quer como colegas quer como adversários. (imagem: twitter.com/aussiegrit)